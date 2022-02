Vermo reagoi heti keskusteluun avoimesta ilmoittautumisesta - alkoi tänään ja jatkui kello 10:een

Keskustelua ravi-ilmoittautumisten muuttamisesta avoimeksi, jossa ilmoittautujat näkevät, keitä vastaan hevosensa tulevat ehkä juoksemaan, on käyty vilkkaasti viime vuosina. Eilen TotoTV:llä asia nousi taas esiin, ja Vermo reagoi: "avoin ilmo" jo tänä aamuna.

Ville Toivonen

Ravivalmentajat ry:n hallituksen jäsen Jukka-Pekka Kauhanen kannattaa avoimia ilmoittautumislistoja.

Kari Lähdekorpi ja Jukka-Pekka Kauhanen ottivat keskiviikon lähetyksessä kantaa avoimen ilmoittautumisen puolesta, ja Vermon urheilupäällikkö Miika Lähdeniemi tarttui asiaan vauhdilla. Vermon ilmoittautuminen tälle aamulle ensi keskiviikon raveihin muutettiin avoimeksi, ja muutoksen takia aikaa venytettiin normaalista kello yhdeksästä (aika jolloin ilmoittautumiset tavallisesti päättyvät) kello 10:een.

"Painetta tähän alkoi olla, ja päätimme että kokeilemme ainakin seuraavat kaksi keskiviikkoa", Miika Lähdeniemi kertoo.

"Ei se kaksikaan oikein vielä mikään otos ole, mutta makustelemme kuitenkin tätä asiaa. Teknisesti asia oli helppo: sen kun laittaa rastin sarja kerrallaan, että avoin. Toisaalta ajatus on ollut, että keskiviikot ja lauantait ovat viikon pääraveja, ja niihin olisi saatava mahdollisimman kovat lähdöt aikaiseksi, eikä tiedä onko avoin siinä oikea tie. Kuitenkin kaksi asiaa on tässä herättänyt ajattelemaan avoimen puolesta: tämän hetken bensan hinta, joka syö varsinkin pitkämatkalaisia ja hevosenomistajan jännityksen lisääminen. Se tuo uusia vivahteita, kun saa alkaa jo viikkoa ennen jännittämään, mitä on tulossa vastaan."

JP Kauhanen on oikea mies antamaan pitkämatkalaisen (Iisalmesta 500 kilometriä Vermoon) näkökannan.

"Useammin tulisi ilmoitettua, jos tietäisi, että ansionmahdollisuuksia on", Kauhanen huomauttaa.

"Vaikea perustella hevosenomistajalle isoja matkakuluja ynnä muuta ajan menoa, jos tähtäimeen joutuu asettamaan viimeiset rahat."

Vermon ensi keskiviikon raien ilmoittautuminen on poikkeuksellisesti avoin ja päättyy normaalia myöhemmin tänään torstaina kello 10.