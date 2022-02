Kuismalla mielenkiintoinen kausi edessä vaikka Solvallan vuoden kaksivuotias menossa Nurmokselle?

Isto Kuisman talli Kouvolassa on varsin laadukkaassa mallissa kohti kautta 2022. Solvallan ravien vuoden kaksivuotias viime kaudelta, Beat It, on alustavasti kuitenkin menossa talvitreenin jälkeen Timo Nurmokselle.

Ville Toivonen

Isto Kuisman laatutallin talvitreenit ovat sujuneet hyvin valmentajan mukaan.

Kuismalla on valmennuksessaan Pilkanmaalla Kouvolan pohjoispuolella 19 mielnekiintoista ravuria. Yksi viime vuosien vakiomenestyjistä tallin tähti tamma Stoneisle Ocean (Revenue) on jäänyt pois ja siirtynyt siitoslistoille. Uusia nuoria lupauksia on tulossa esiin kuitenkin laajalla rintamalla, ja huomaa että Kuismalla on jopa miettimistä, mistä aloittaa kertominen? Myös tulevien päivien starttihevoset käydään läpi.

"Stoneisle Oceanin uutinen ei ollut sikäli yllätys, että sitä mietittiin jo viime vuonna", Kuisma paljastaa.

"Olemme löytäneet sille tosi mielenkiintoisen sulhasen Creatinen (Andover Hall), jonka varsa Jujubee mm. oli kolmevuotisikäluokan paras Amerikassa ja alku on asiantuntijoiden näkemysten mukaan mielenkiintoinen. Vähän jo syyhyää, jos saisi josku sellaisen varsan käsiinsä, mutta askel kerrallaan."

Beat It (Broadway Hall) treenaa talviharjoitteitaan Kuisman tallissa. Se valittiin Solvallan vuoden kaksivuotiaaksi suorituksistaan Mattias Djusen tallista käsin - tiliä tuli yli 40000 euroa. Kuinka sen kanssa edetään?

"Ensin se sai hengähtää, kausi oli ollut kova. Sitten silmä alkoi taas kiiltää, ja tiesi, että nyt aloitetaan rakentaminen ensi kautta varten. Ruotsissa syntyneenä tamman parhaat ansiomahdollisuudet ovat siellä. Olen miettinyt filiaalin pitoakin taas siellä vaikka Sisulla, mutta tämän kanssa on suunniteltu, että talvitreenin jälkeen se menisi Timo Nurmokselle. Timo oli jo suunnitelman hyväksynytkin, mutta katsotaan missä vaiheessa jotain tapahtuu sitten."

Olet innoisasi myös tallin muusta kalustosta, mitä on odotettavissa 2022?

"Hevosethan sen ratkaisevat, mutta mielenkiintoa piisaa. Tunne on, että ollaan onnistuttu saamaan talliin aika kyvykästä kalustoa. Tosiaan se filiaali esimerkiksi ratkeaa sen mukaan, miten hevoset edistyvät. Jos niillä on monellakin ison ansion sauma Ruotsin puolella, niin ilman muutahan sinne pitää mennä vaikka pitemmän kaavan mukaan. Indigo Sisu esimerkiksi on hevonen, jolla voi suunnitella vähän isompia tehtäviäkin ja treenit ovat menneet hyvin."

"Stoneisle Oceanin pikkusisko Stoneisle Unique on myös lahjakas - samoin vuotta nuorempi sisko Stoneisle Voodoo (Googoo Gaagaa). Fysiikkaa tuntuisi olevan. Kolmevuotias Enriggio Index (Il Villaggio) ehti mennä koelähdön ja on kiinnostava. Se on tulossa starttiinkin suunnitelman mukaan Killerillä ensi viikolla. Samoin mietinnässä on reissu Bergsåkerin 75-raveihin seuraavana viikonloppuna, mutta katsotaan nyt. Kuitenkin pyörä alkaa pyöriä pikku hiljaa."

Onko kolmella starttihevosella lähipäivinä menestysmahdollisuuksia?

"Lähinnä odotukset kohdistuva Proud Ms Cantabiin (tiistain Teivon T5-3), jolla on hyvä treenikausi takana. Se on sähäkkä ja nopea eli voi olla valmis suoraan tauolta. Ainakin uskon että kauden jälkene ennätyslukemat ovat ihan eri tasolla."

"Illan Jokimaan Sweet Cannibale (T5-2) ei ole oikeinm suorittanut lähdöissä, ja haluaisin nähdä sen tuulevan loppua ennen kuin asetetaan mitään tavoitteita. Amour Amiko lauantaina Lappeenrannassa (T75-4) on sairastelun jälkeen ollut vaisu, mutta ehkä se tulee taas. Aina se on löytänyt vireen uudelleen, ehkä näin pian taas? Paikka ainakin tuntuu sopivalta."