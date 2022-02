Uutiset

Suomen pitkäaikainen ykkönen Venice on nyt Kallelan tamma Uutiset Heikki Korhosen monen huippuhevosen kaartin suurin nimi Venice on vaihtanut omistajaa. Nyt tamman toinen kasvattaja Kallelan Oriasema on tehnyt kaupat Korhosen kanssa siitoksessa vaikuttavasta tähdestä eli Venice "on palannut kotiin".

Tomi Kaminen

Kuvassa Venice kurkottaa uransa toiseen Suur-Hollola-voittoon 2017 heinäkuussa.

Heikki Korhonen vaihtoi supertammansa yksivuotiaaseen toisen vanhan huipputammansa Callela Ladybossin (Andover Hall) yksivuotiaaseen orivarsaan Maharajahista (Viking Kronos). Callela Ladybossin, 10,2 382740 euroa esikoisvarsan nimi on Callela Callmeboss. Korhosella on Venicestä (Quite Easy) kolme varsa, joista kaksi nuorinta tammat Muscle Massista (Muscles Yankee) ja Fabulous Woodista (Ready Cash). Vanhin on kolmevuotiaaksi tullut ori Massimo Hoist (Muscle Hill). Venicen on kasvattanut Hannu Nivola ja Sniper Team, jonka takaa löytyy ravivalmentaja evp. Antti Serkamo. Linkki Venicen kilpauran tietoihin. "Varmasti Korhosen ratkaisuun vaikutti, että hänellä on jo kaksi tammavarsaa sukua jatkamassa", Hannu Nivola Kallelasta kommentoi. "Sekin saattoi vaikuttaa, että tamma ei muuta mihinkään. Se on ollut täällä meillä Uudessakaupungissa uran päätyttyä eli se on ja pysyy kotonaan. Se on arvonsa tunteva daami, mutta ei mittenkään aggressiivinen siitostammana. Venicelle riittää, kun se vähän nostaa kulmiaan, niin muut ymmärtävät, ettei nyt kannata ärsyttää." Venice ei ole kantavana ja sen sulhanenkin on vielä auki. "Venice loi varsansa Friendly Bourbonista (Ready Cash) joku aika sitten. Voi olla, että se palaa tuolle oriille tai sitten ei. Asia on niin tuore, etten ole ehtinyt vielä paljoa oritta miettiä." Anu Leppänen Venicen uudet omistajat Kaisa ja Hannu Nivola.