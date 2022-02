Jarmo Niskasen Earl Simon palaa vamman jälkeen: "Tähtäin Ameriquessa ensi vuonna - ei enää Elitloppetissa"

Gerard Forní

Jarmo Niskanen, Earl Simon ja ohjastaja Franck Ouvrie, muiden muassa, Vincennesin menestyjinä talvimeetingissä 2020.

Niskanen on myös Suomessa Haapavedellä syntynyt, mutta pienestä pojasta hän on kasvanut ravivalmentajaksi Ruotsin puolella Voxnan ruukkikylässä Moran puukkopaikkakunnan lähellä. Yli 20 vuotta Niskanen on kuitenkin vaikuttanut Ranskan raveissa.

Elitloppetin 2020 jälkeen selvisi, että Earl Simonilla (Prodigious) oli jännevamma. Niskasen valmennettava on myös suosittu siitosori kotimaassaan Ranskassa, joten se ei ole ollut toimettomana, mutta tauosta tuli pitkä. Nyt Niskasen odotus on päättymässä, sillä ensi viikon perjantaina Earl Simon on koelähdössä Grosboisin valmennuskeskuksen radalla.

"Caenissa 10. maaliskuuta olisi sitten sopiva lähtö Earl Simonille", Jarmo Niskanen kertoo.

"Ori on kyllä laiskempi treenissä kuin aiemmin, mutta usko siihen, että se nousee takaisin tasolleen, on kova. Edetään kuitenkin hyvin rauhassa, askel kerrallaan ihan rauhassa. Tähtäin on nimittäin vasta ensi talvimeetingissä ja Prix d'Ameriquessa. Huipulla tuntuisi nyt olevan tilaa, ja sinne joukkoon yritetään. Elitloppetiin tuskin enää uskalletaan lähteä, kun vamma tuli niiden kahden hiitin seurauksena. Sen sijaan yhden hiitin kisat esimerkiksi Suomessa, Finlandia-ajo, Kymi GP tai St Michel eivät ole poissuljettuja, mutta hevonen ratkaisee. Jos se on sellaisessa iskussa oikeaan aikaan, niin miksei?"

Linkki Earl Simonin, 09,5 ja 879485 euroa, uraan - Ranskan starteista löytyy videotkin.

Mitä talliin kuuluu ja esimerkiksi suomalaishevosille?

"Kaptah (Prodigious) myytiin. Kari Lähdekorven toinen hevonen Payet (Main Wise AS) meni ensin hyvin, mutta sitten se meni ihmeen heikoksi. Laboratoriotutkimuksissa selvisi, että se sairasti borreliaa, punkkitautia. Nyt se on parantunut, mutta katsotaan saadaanko se vielä omalle tasolleen, toivottavasti?"

"Tallilla menee hyvin. Menestystä on tullut rahakkaissakin paikoissa talven aikana usean hevosen voimin, vaikka kalusto on rajallinen, 21 hevosta. Tuore nelivuotias Joyful Diva (Sam Bourbon) on yksi ikäluokan parhaista tammoista. Se on toisaalta aikainen hevonen, mutta tuntuu kehittyvänkin. Seuraavaksi on vuorossa nelivuotiaiden Kriterium ja sitten annetaan tammalle taukoa kovan talvikauden jälkeen. Annetaan sille mahdollisuus kehittyä lisää. Tallissa on myös lupaavia nuoria, mutta enemmänkin kaipaisin ja huolittaisiin."