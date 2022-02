Vivid Wise AS teki Prix de Francesta Scuderia Bivansin revanssin

Prix d'Amerique -karuselli jatkoi pyörimistään sunnuntaina speed racen eli perinteisen Prix de Francen merkeissä. Napolin raviruhtinas Antonio Somma ei luovu paikastaan huipulla, vaikka Face Time Bourbonin ura lienee ohi. Hänen "kakkoshevosensa" Vivid Wise As vei sunnuntain Vincennesin speed racen.

Gerard Forní

Antonio Somma (oik.) viihtyy Vincennesin voittajakehässä, vaikka oriinsa Face Time Bourbon siirtyikin jo siitokseen. Vivid Wise osoittautui kelpo "korvaajaksi" Prix de Francessa. Mukana kemuissa mm. valmentaja Alessandro Gocciadoro ja ohjastanut Matthieu Abrivárd.

Somman Scuderia Bivans, Face Time Bourbonin pääomistaja ja Vivid Wise AS:n (Yankee Glide) ainoa omistaja, toi Prix de Francessa balsamia talven haavoille. Se teki hyvän työn jo Prix d'Ameriquessa keltavihreiden Bivansin värien edustajana neljäntenä. Kuitenkin ori sai tammikuun lopun pääkisassa myöhään tilaa ja toisaalta loppusuorasta jäi vaikutelma, ettei voittoon olisi ollut asiaa ehkä millään juoksulla.

Prix de France, Prix d'Ameriquen nykysysteemin speed race, kilpailtiin eri ehdoilla: autolähetyksellä ja 2100 metrin matkalla Ameriquen ollessa 2700 metriä volttilähetyksellä. Ykkösradalta Alessandro Gocciadoron valmennettavaa Vivid Wise AS:ia kaavailtiin Prix de Francen keulaan, mutta Matthieu Abrivárd suunnitteli ohjissa taktiikan eri tavalla.

Eric Raffín ohjasti Vivid Wise AS:lle Prix de Bourgognen kakkossijan myötä paikan Ameriquessa, mutta seuraavista ohjastuksista Ameriquessa ja nyt Francessa on vastannut Abrivárd. Hän ei ladannutkaan lähtöön vaan hankkiutui alkumatkasta "Team Bazíren" perään. Cokstilellä (Quite Easy) ajettiin keulasta, ja Amerique-voittaja Davidson Du Pont (Pacha Du Pont) rattaillaan tuttuun nykyiseen tapaan Nicolas Bazíre sai juosta toista rataa ilman vetoapua rajussa vauhdissa. Zacon Gio (Ruty Grif) rattaillaan tällä kerralla isäntä Jean-Michel Bazíre olivat Davidsonin perässä ja Vivid Wise As seurasi sitä. Ameriquessa lopun vahvimmin kirinyt Flamme Du Goutier (Ready Cash) oli alun nopein, mutta se jäi lopulta väsyvän Cokstilen taakse.

Prix d'Ameriquessa nuoruus oli ohjissa valttia, kun Nicolas Bazíre on 21, kakkosen Galiuksen (Love You) ohjastaja Yoann Lebourgeois 37 ja ja kolmosen Flamme Du Goutierin Theo Duvaldestin niin ikään 21. Prix de Francessakin voitto meni nuoren polven ohjastajalle, mutta eri osoitteeseen. Matthieu Abrivárd on 36. Hänen taktiset valintansa luotsasivat jenkkisukuisen Vivid Wise AS:n 180000 euron arvoiseen voittoon kilpailuennätyksellä 09,7.

Kakkoseksi kiri viime vuonna voiton vienyt tamma Delia Du Pommereux (Niky) kilometriajalla 09,9. Delia meni Face Time Bourbonin kukistaen ja Björn Goopin potkut superoriin kärryillä aiheuttaen viime vuoden kisassa 09,8. Mainittu kilometriaika sivusi Kool Du Cauxin (Bijou Du Bignon) 2007 voittoaikaa. Delian ohjastaja David Thomain on puolestaan 33-vuotias. Runsaampaa kokemusta edustava ja Ranskan ravitilastoja hallitseva Jean-Michel Bazíre, 50, sai tyytyä kolmossijaan Zacon Giolla. Power (Googoo Gaagaa) Robert Berghin tallista edusti Prix de Francessa pohjoismaisia värejä ja kiri hyvin neljänneksi Eric Raffínin, 40, ohjastamana.

Suomalaisuutta Prix de Francessa edustivat Zacon Gion hoitaja Veikko Haapakangas ja Cokstilea "passaava" Anu Intonen.

Tästä pääset Prix de Francen 2022 tuloksiin ja videoon (replay).