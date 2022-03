"Sitä silmällä pitäen olen valmentanut oritta, että Moilasen kääntäessä oikeasta ohjasta takasuoralla laittaa Ville Kalle ison vaihteen silmään" – Kriteriumin ja Derbyn sankari kohtaa kauden avauksessa joukon kovanaamoja Coren ja Mo Sjurin johdolla:

Suunnitelmissa on ajella sopivia lähtöjä kesän ajan.

Terhi Piispa-Helisten

Ville Kallen viime kausi päättyi Derbyn voittoon. Lauantaina ori avaa kuusivuotiskautensa Teivossa.

Paavolan perheen Ville Kalle ei ole kilpaillut sitten viimevuotisen derbyvoittonsa. Lauantaina kuusivuotiaaksi kääntynyt ori avaa kautensa Teivon kovatasoisessa Mauri Tuurnan muistoajossa Ari Moilasen ohjastamana. Kuudennen T75-kohteen voittaja palkitaan hyvällä 10 000 euron ykköspalkinnolla.

Valmentaja Jouko Paavola allekirjoittaa kuusivuotiaille kylmäverisille rajatun lähdön kovatasoisuuden.

"Lähdöstähän tuli todella hyvätasoinen. Elan on vauhdikas menijä ja Core on mennyt läpi talven hyvin. Mo Sjur on uusi mielenkiintoinen vastustaja.”

Ville Kallen talvikausi on sujunut ongelmitta. Jouko Paavola päätti jo aikaisessa vaiheessa pyrkiä avaamaan kauden Teivon kuusivuotislähdössä.

”Sitä silmällä pitäen olen valmentanut oritta, että Moilasen kääntäessä oikeasta ohjasta takasuoralla laittaa Ville Kalle ison vaihteen silmään.”

Paavola kävi sunnuntaina ajamassa reippaamman lenkin. Urallaan yli 200 000 eurolla ansainneella hevosella oli silloin kaikki kunnossa.

”Ajoin kumpaankin suuntaan pitemmät pätkät reipasta. Ville Kalle tuntui oikein hyvälle. Toki näemme startissa lopullisen iskukyvyn.”

Teivon startin jälkeen Ville Kallelle on tarjolla kuusivuotislähdöt niin Porissa kuin Seinäjoella. Avoimiin lähtöihin taustavoimat eivät pidä kiirettä.

”Olemme ajatelleet kokeilla avoimia lähtöjä syksymmällä. Ajellaan sopivia kuusivuotislähtöjä ja muita sen kaltaisia lähtöjä kesän aikana.”

Viime vuonna ensimmäisellä siitoskaudellaan Ville Kalle astui 32 tammaa. Tälle vuodelle on jo kertynyt mukavasti varauksia.

”Tammanomistajat ovat soitelleet kiitettävästi. Käymme tuossa parinkymmenen kilometrin päässä Kurikassa Orisasema Polestarilla hyppyyttämässä oria. Viime vuonna astutus- ja kilpailupuuhat onnistuivat vallan mainiosti samanaikaisesti.”