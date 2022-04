Parvelan Retu jää Teivosta pois - ”Mitään riskejä ei oteta”

Arkistokuva: Anu Leppänen

Marjo Vannisen kasvattama, Emmi Laineen hoitama ja Lakos Team Oy:n omistama Parvelan Retun meriittilista on jo tässä vaiheessa uraa mittava. Ori on voittanut muun muassa Kriteriumin, Derbyn, Pohjoismaiden mestaruuden, Suur-Hollola-ajon, Satakunta-ajon, Oulu Expressin, Varsakunkun, Pikkuprinssin, Pikkukunkun ja kaksi kertaa Satakunta Seniorin.

Viime kauden Pohjoismaiden mestaruuteen päättäneen Parvelan Retun piti avata kausi 2022 huomenna tiistaina Teivossa, mutta uransa 41:stä kisastaan huimaavasti 38 nimiinsä vienyt mestarimenijä joutuu jäämään kotitalliin.

”Ori oli limainen ja sen tulehdusarvot olivat koholla. Mitään riskejä ei oteta, ja Retu jää Teivosta pois”, valmentaja Petri Laine valaisee.

”Perjantaina ajoin Retulla, ja se oli hiukan normaalia vaisumpi ja köhähtelikin. Ori ultrattiin tänään, ja siitä otettiin verikokeet. Vähän oli sanomista, mutta mistään kummemmasta ei ole kyse. Retu ei joudu edes lääkekuurille. Viikon päästä otetaan uudet verikokeet, ja silloin selviää lisää. Pitkälle kauden avauksen ei pitäisi lykkääntyä.”

Laine aisti tähtensä olemuksessa tänään illansuussa positiivisia merkkejä.

”Ajoin toisella hevosella Retun tarhan ohi, ja siellä ori juoksi pirteänä.”

Laineen toinen tolppakone Siirin Valtsu voi hyvin. Ori käynnisti viisivuotiskautensa komealla kirivoitolla Vermossa.

”Valtsu oli kauden avauksessa yllättävän terävä. Ori vaihtoi sähäkästi rytmiä, ja maalisuoraa tultiin varmasti 20-vauhdilla. Hannulla (Torvinen) oli vitta kainalossa maaliin asti”, Laine luonnehtii.

Siirin Valtsu on starttiviivalla lauantaina Porin Satakunta Seniorissa. Paalulta lähtevät viisivuotiaat, ja vuotta vanhemmat saavat pakin painolastikseen.

”Valtsulla on kaikki reilassa, just ajoin orilla. Tässä on lyhyt starttiväli, eikä lujaa laskettu, välipäivät on menty ihan köykäisesti vain. Porin lähtö on tosi hieno, ja katsotaan miten käy, kun vastassa ovat vuotta vanhemmatkin”, Laine miettii.