Björn Goopilla myös suomalaishevosilla menestyssaumoja Pariisissa Uutiset Riku Niittynen Björn Goop on meneillään olevan Vincennesin talvimeetingin näkyvimpiä hahmoja jo Prix d'Amerique -suosikin Face Time Bourbonin ohjastajana. Miehellä on tarkoitus pärjätä Pariisissa myös omilla valmennettavilla, joiden joukossa on suomalaismielenkiintoakin.

Kuva: Ilkka Nisula

Björn Goopilla on muitakin suomalaishevosia tallissaan, kuin Onkel Investin kovat ravurit, Nadal Broline ja kumppanit. Stall Nikkasen Short In Cash on jo näyttänyt pärjäävänsä Vincennesissäkin, ja parilla muullakin suomalaistaustaisella tähdätään talvimeetingin lähtöihin.

Short In Cash näytti jo 30. marraskuuta Vincennesissä kykyjään. Viisivuotias Stall Nikkanen Oy:n osaomistama ja kasvattama ori kiri eri vauhtia kakkoseksi Prix Doynelissä. Se sai liian myöhään tilaa sisäradalla, mutta onnistui vielä nappaamaan 25000 euron kakkosrahat, ja aikaisemmalla "luukulla" enempäänkin olisi ollut saumaa. Ori ei ole silti ainoa mahdollinen suomalaismenestyjä talvimeetingin jatkossa. "Short In Cash tosiaan näytti olevansa Vincennesin ison radan hevonen ja paljon jäi varastoonkin", Goop ihasteli. "Oriilla on tarkoitus startata 20. joulukuuta Vincennesissä viisivuotislähdössä Prix d'Evrecyssä (19350 euron ykköspalkinto). Hevonen itse ratkaisee, mutta sillä on kykyjä tavoitella jatkossa vaikka vähän isompia saavutuksia, ja alku oli lupaava. Short In Cash on koko ajan tuntunut tosi kyvykkäältä, mutta mennään askel kerrallaan." Tallissa on muutakin suomalaisittain kiinnostavaa? "Tellmeastory saattaa myös startata Vincennesissä lähiviikkoina ja Short In Cashin isoveljellä Shorthanded Jagilla on myös tarkoitus ajaa Ranskassa. Sillä kokeiltiin montéa viimeisimmässä Ruotsin juoksussa, ja se onnistui hyvin." Voittaako Face Time Bourbon lauantain kisansa? "Ori on sopivassa seurassa, ja se on lyönyt nämä vastustajat monta kertaa aiemmin. Kuitenkin nyt tavoite on Prix d'Amerique, eikä niinkään nämä edeltävät lähdöt. Pitää kuulla, mitä valmentaja Sebastien Guaratolla on toiveenaan. Palataan vaikka asiaan vielä ennen starttia!" Voit katsoa Short In Cashin viimeisimmän startin tästä linkistä. Ori starttasi numerolla yksi. Aiheet Björn Goop Short In Cash Stall Nikkanen Oy Prix d'Amerique Sebastien Guarato