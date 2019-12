MT Ravit Pia Huusarin tallilla: "Mie pyrin pitämään hevoset iloisena"

MT Ravien toimittaja Juha Jokinen kävi tapaamassa linjan hevosvalmentaja Pia Huusaria Haminassa.

Pia Huusari on valmentanut ravihevosia 1970-luvun lopulta lähtien perheensä entisessä kesänviettopaikassa. Haminan Neuvottomassa sijaitsevalla ravitallissa on karsinapaikat 24 hevoselle.

Huusari valmentaa hevosia miehensä Roi Iltasen kanssa, ja mukana teamissa on myös tytär Pinja Iltanen. Merkonomiksi valmistunut Pinja Iltanen on menestynyt erinomaisesti poniratsastuksessa. Hän on saavuttanut raviponi Miniatyrin kanssa menestystä myös kansainvälisissä kisoissa.

Valmennusolosuhteet ovat Huusarin tallilla erinomaiset. Valmennuksessa on käytettävissä jonkin verran metsäteitä ja talvella voi ajaa myös merenjäällä. Huusarin ravitallilla on oma hyväpohjainen rata ja 700 metrin hyväpohjainen hiittisuora.

Pia Huusari on itsekin ohjastanut aikanaan ravihevosia, mutta nykyään hän jättää ajotehtävät kilpailuissa ammattilaisille.

"Mie pyrin pitämään hevoset iloisena. Treeninkin täytyy olla mielekästä", Huusari kertoo valmennusfilosofiastaan MT Ravien haastattelussa.

Hevosia treenataan Neuvottoman ravitallilla entisessä Vehkalahden kunnassa 2–4 kertaa viikossa.