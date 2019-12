Totopelaaminen Ruotsin lounasraveihin muuttuu tänään

Anu Leppänen

Totopelaaminen Ruotsiin muuttuu. Ensin on luvassa muutoksia naapurimaan lounasraveissa, jatkossa ehkä kaikissa raveissa.

Ruotsin totopelaaminen muuttuu tästä pävästä alkaen. Joulukuun ajan muutos vaikuttaa vain naapurin lounasraveihin pelattaessa, mutta ensi vuonna "uusi aika" saattaa laajeta koskemaan kaikkia raveja. Ruotsin yhtä lähtöä koskeva pelit, esimerkiksi voittajat, sijat, kaksarit ja troikat, tullaan ensin lounasraveissa koeluontoisesti pelaamaan kaikki samaan "pooliin", ja ATG tulee ilmoittamaan kertoimet oman kaavansa mukaan laskien eri pelimuodoille. Tällaiseen peliin osallistuminen vaatisi Veikkaukselta sääntömuutoksia, ja ainakin joulukuun loppuja lounasraveja koskevan koejakson ajan lähtökohtaiset vedot Ruotsiin jäävät lounasraveissa pelaamatta.

Ruotsin lounasraveihin voi edelleen pelata ns. T-pelejä ja Päivän Duoa. Lounasraveissa tämä merkitsee, että T4:t, T5:t ja T65:t sekä duon voi pelata normaalisti, muita pelimuotoja ei. Ensi vuonna nähdään siirtyykö uudistus koskemaan kaikkia raveja, ja jos näin tapahtuu, jäävätkö suomalaispelaajat ulos lähtökohtaisista peleistä vai tuleeko sääntömuutoksia?

"Pelien yhdistämisellä haetaan eri pelien vaihtojen yhdistämisen tuomaa kertoimien stabilisointia, jolloin yksittäiset pelit eivät vaikuta kertoimien muutokseen niin voimakkaasti", kertoo muuttuvakertoimisen vedonlyönnin tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna Veikkaukselta.

"Ominaisuuden kääntöpuolena on, ettei totopelaajalla ole mahdollisuutta selvittää yksittäisen pelin palautusprosenttia tai miten kerroin lasketaan. Mielenkiintoista nähdä, miten muutokset otetaan vastaan asiakaskunnassa Ruotsissa ja tuleeko laskentatavan muutos koskemaan pelejä kaikissa Ruotsin raveissa jatkossa? Tulkintamme mukaan meidän tulee saada hyväksyttyä sääntömuutokset, jotta me Suomessa voisimme osallistua uudenlaiseen pelaamiseen. Tämä joulukuu mennään nyt näin ja alkuvuodesta tulee varmasti Ruotsin suunnalta lisää uutisia siitä, kuinka jatkossa totoa sinne pelataan. Uudistuksen vastaanotto on varmasti ratkaisevaa sen suhteen, kuinka mennään jatkossa. Tämä joulukuun lounasravikokeilu on varmasti testaamista, vaikka toki ATG on asiakastutkimuksia jo ominaisuudesta tehnyt."

Keskiviikkojen T86-pelaamiseen Suomesta on suunniteltu muutosta. Toistaiseksi suomalaispelaajat osallistuvat "tuplapanoksella". Ruotsissa rivimaksu on 25 äyriä - Suomessa viisi senttiä. Jatkossa suomalaiset ovat todennäköisesti menossa kolmen sentin rivimaksuun.

"Näin tulee todennäköisesti tapahtumaan. Muutoksesta on yhteinen näkemys ATG:n kanssa, mutta asian tekninen toteutus on vielä kesken."

Ruotsin joulukuun 2019 lounasravit, joita muutos koskee:

9.12.2019 maanantai 13:20 Mantorp

10.12. tiistai 13:20 Gävle

12.12. torstai 13:20 Örebro

13.12. perjantai 13:45 Kalmar

16.12. maanantai 13:20 Skellefteå

17.12. tiistai 13:20 Bergsåker

18.12. keskiviikko 13:20 Axevalla

20.12. perjantai 13:45 Jägersro

23.12. maanantai 13:20 Färjestad

27.12. perjantai 13:45 Bergsåker

30.12. maanantai 13:20 Åby