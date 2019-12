Hannu Korven talven täyslaidallinen Ruotsiin on käynnissä

Anu Leppänen

Viime talven Ruotsin "loma" sai Hannu Korven suupielet ylös. Kuinka käy tällä kerralla, kun tallin hevoset aloittavat tällä viikolla täyslaidallisella?

Hannu Korven hevoset juoksivat viime talvena Ruotsista noin 500000 kruunua palkintorahoina parissa kuukaudessa. Viime lauantaina Korpi siirtyi jälleen Stall Sisun tiloihin Tukholman pohjoispuolelle seitsemän valmennettavansa kanssa.

"Otin kolmen kuukauden virkavapaan töistä taas", Korpi kertoo.

"Viime ajat on laiteltu hevosia vähän sillä ajatuksella, että Ruotsissa pärjättäisiin. Mukana on lisäksi pari hevosta, joilla on omat hoitajat tai omistajat mukana matkassa. Muun muassa tiistaina Solvallassa minun ajamani Livi Ofelia H.M. on täällä samassa tallissa, mutta sen omistajat Petri Rojo ja Esa Mönkkönen pitävät huolta tamman valmennuksesta."

Heti avausviikolla kultaa vuollaan monella rintamalla.

"Tiistaina Solvallassa on Livi Ofelian ohella E.V.Mici, joka tuntuu hyvältä sarjoihinsa. Molemilla pitäisi olla mahdollisuus. Keskiviikkona T86:ssa samalla radalla starttaavat Guilty Pleasure (T86-4) ja Langen's Airborne. Kumpikin starttasi hokkikengästä Teivossa viime viikon tiistaina, missä kivikova rata ei suosinut ainakaan ensinmainittua. Nyt mennään ohuissa alumiineissä, mikä on plussaa. Langens on ollut tosi hyvä kahdesti peräkkäin ja siltä odotan ehkä niukasti enemmän."

"Lauantain 75:ssä Bergsåkerissa on vielä vaikea sanoa vielä, mikä on keli, mutta ainakin Grainfield Aidenilla (75-1) laitetaan ensimmäistä kertaa pitkän paussin jälkeen jenkkikärryt. Jos siellä pääsee ilman hokkeja, se olisi plussaa, mutta vastassa on joka tapauksessa kovia. Eteenpäin kyllä ajetaan, kuten tavallista! Janis Joplin Boko (lähtö 3 lauantaina) on hyvin kiinnostava, koska ensimmäistä kertaa sen uralla tuntuu, että ollaan päästy treenaamaan oikein kunnolla. Tämä tuntuu vaikuttaneen ainakin siinä, miten se jaksaa treenissä, mutta nyt nähdään, kuinka homma sujuu startissa."