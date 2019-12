Uutisviikko minuutissa: Suomalaismenestystä Ruotsista ja Ranskasta

Anu Leppänen

Big Headache on kilpaillut tällä kaudella Ranskassa 13 kertaa, ja lauantain Vincennesin kakkossija nosti vuositienestit jo lähelle 50 000:ttä euroa.

Tuntuuko, että viime viikolla meni jotain sivu suun? Ei hätää, Ravinetti auttaa takaisin kartalle!

Maanantai 2.12.

Turussa kuolemanpaikalta taipunut Lexus Dream osoittautui sairaaksi.

Lexus Dreamin kausi paketissa?

Vermo: Uudenmaan Upein ajetaan suoraan finaalina

Magic Mondayn tähti oli Lappeenrannan murskavoittaja Look Complete. Excalibur Itin kuiva kausi päättyi Porissa. Edellinen voitto oli Finlandia-päivältä Vermosta.

Eskilstunassa Janne Korpi voitti Arctic Carlilla. Åbyn lounareissa Robert Bergh voitti kaikki neljä Toto4-kohdetta toista kertaa urallaan. Samaan temppuun ovat yltäneet Ruotsissa myös Åke Svanstedt ja Peter Untersteiner.

Tiistai 3.12.

Henna Koivisto pettyi ravituomioistuimen päätökseen raviponinsa Tolängas Remirin doping-tapauksessa.

Ravituomioistuimelta nahkapäätös – ”Kilpailijan oikeusturva on ihan nolla”

Teivossa Patri Filatoff, 23, ohjasti uransa ensimmäisen voiton Gisela Luxilla.

Keskiviikko 4.12.

Ravinetti siirtyi osaksi Maaseudun Tulevaisuuden sivustoa.

MT Ravinetillä uudet sivut

Vermon Tammatähti oli väkevällä kuolemanpaikkajuoksulla Stoneisle Ocean.

Solvallassa Jari Lindemanin valmentama Silvester kiri voiton Suomeen Jorma Kontion ohjastamana. Ykkönen oli 60 000 kruunun arvoinen.

Torstai 5.12.

Ravinetin Viikon vieras oli Juha-Pekka Ahonen.

HU: Raviyhteisö käynnistelee keräystä raveissa loukkaantuneelle Juha-Pekka Ahoselle

Viikon vieras: ”Jos uudeksivuodeksi pääsisi kotiin”

Iivo Niskasen Goldiivo Hoss veti Kuopion 2-vuotislähtöä hienolla tyylillä, kunnes kompuroi loppusuoran alussa laukalle ja tippui kolmanneksi. Tästä hevosesta kuullaan kuitenkin vielä! Lohtua Markku Niemisen talli sai Q-Rex Oakin arvovoitosta Pohjois-Savon Kasvattaja-ajossa.

Vermossa Sahara Sandstorm voitti toisen kerran kahden päivän sisään. Suomenhevostammojen ykkönen oli Hetviina.

Perjantai 6.12.

An-Dorra toipuu jalkavammasta – ”Monta yötä valvoin ja surin”

Forssan ykkössarjojen vahvimmat olivat Shadow Of Brisbane ja Rokin Maxi.

Lauantai 7.12.

Oulussa Ponsse Cupin finaalin selityksittä paras oli MAS Champ, mutta kurvasiko se loppusuoran alussa sisäkentän puolella? Tuomaristo hyväksyi juoksun, mutta keskustelu jatkuu gallupissa.

Linkki: Toto75-1, loppusuoran tapahtumat edestäpäin kuvattuna

Toto75-finaalien suurimmat setelit menivät Evartille ja Pascha Tillylle. Jorma Kontio voitti Harmimatic Tinkerillä ja nousi jo 6 voiton päähän 11 000 voiton rajasta.

Martin De Bos jatkoi voittokulkuaan V75:ssä Åbyssä. Seuraavaksi Petri Puron valmentamalla Mika Vihelän oriilla on vuorossa hopeadivisioonan finaali tapaninpäivänä Solvallassa.

Timo Hulkkosen omistama Big Headache sijoittui Vincennesissä 14 500 euron arvoiselle kakkossijalle valmentajansa Philippe Daugeard’n ohjastamana. Täysi matka sujui yhdeksänvuotiaalta ennätysajassa 11,7. 4-vuotiaiden Prix Octave Douesnelissä Face Time Bourbon lopetti Björn Goopin ajamana viimeiset 500 metriä helposti 08,8-vauhtia ja loppusuoran 03,5-kyytiä. Nelivuotias Sebastien Guaraton valmennettava vankisti asemiaan Prix d'Ameriquen 2020 suosikkina.

Sunnuntai 8.12.

Vincennesissä ravattiin Prix d’Ameriquen toinen esikisa Prix du Bourbonnais.

Delia du Pommereux ehti ohi Bold Eaglen

Myös kolmonen Billie de Montfort, niin ikään Guaratolta, lunasti paikkansa tammikuun viimeisen sunnuntain Ameriqueen.

Chartresissa Daugeard’n toinen suomalaishevonen Whole Lotta Love otti kolmannen perättäisen tolppansa. Ykköspalkinto oli 9900 euroa, ja 2800 metriä meni voltista kilometriajassa 14,0. Voitto oli kuusivuotiaan For You Kotka Oy:n omistaman tamman uran kolmastoista, ja sen ansiot ovat nyt 141 815 euroa.

Alkavan viikon kohokohtia

Tiistai 10.12.

Hannu Korpi aloittaa tämän talven Ruotsin kiertueensa Solvallasta E.V.Micillä.

Keskiviikko 11.12.

Vermon Isokenkää tähdittää Sobel Conway, ja vielä kerran Vermossa nähdään myös vuodenvaihteessa kilpauransa päättävä Seabiscuit. Sitä juhlistetaan ravien 3. lähdön jälkeen. Junnustarttien suosikkeina starttaavat An-Aiolos ja tappioton Kinderi.

Solvallan T86-kohteissa ovat Hannu Korvelta tulessa Guilty Pleasure ja Langen's Airborne.

Torstai 12.12.

Jokimaan jännitysottelun tarjoavat huippuvireiset Religious ja Look Complete.

Callela Louis aloittaa Mika Forssilta Örebrosta. Samoissa raveissa hän ajaa myös Antti Veteläisen tallin Quartam De Victoria, joka asuu myös Forssin talliyksikössä Sisu-tallilla.

Lauantai 14.12.

Arctic Horse Race kokoaa huippukuskit Tim Tetrickin johdolla kansainväliseen ohjastajakisaan Rovaniemelle. Napapiirille saapuu myös tukku huippuhevosia Ruotsista ja Norjasta.

Mika Forss ohjastaa kolmea Timo Nurmoksen valmennettavaa ja yhtä Claes Sjöströmin hevosta Bergsåkerin Toto75-kohteissa. Hannu Korvelta samoissa raveissa starttaavat Grainfield Aiden ja Janis Joplin Boko.

Sunnuntai 15.12.

Mikkelin kauden päätösravit ajetaan rataremontin viivästymisen takia Lappeenrannassa.