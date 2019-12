Ykkösohjastaja Tim Tetrick Helsingissä: "Otan loman kannalta"

Jarkko Sirkiä

Tim Tetrick poseeraa 11000 ravivoiton kokemuksella. Pitkä lento ei vienyt hymyä huulilta.

Tim Tetrickin vuosi 2019 on sisältänyt mahtavaa menestystä. Hän ylitti 11000 kärryurheiluvoiton rajan takuulla nuorimpana ohjastajana kesällä. Hänet valittiin tänä vuonna myös kärryurheilun Hall of Fameen. Kasassa koko uralla on 11425 tolppaa ja 217 miljoonaa dollaria palkintorahoina. Voittojen määrässä hän on kaikkien aikojen kahdeksas - palkintorahoissa kolmas. Jatkaessaan samaa tahtia Tetrick voi lyödä kaikki ennätykset.

Tällä kaudella voittoja on 750, millä sijoitutaan kakkoseksi Pohjois-Amerikassa (ja koko maailmassa). Hänen ohjastamansa 15,5 miljoonaa taalaa riittävät tilaston ykköseksi. Vuoden 2013 19,3 miljoonaa dollaria ovat kaikkien aikojen ennätys. Kausi 2007 toi Tetrickille 1189 voittoa, mikä voi olla jopa lyömätön ennätys alallaan. Aiempi oli Walter Case Jr:n 1077 ykköstä 1998.

Etelä-Illinoisin Geffistä kotoisin oleva Tim Tetrick saapui vaimonsa Ashleyn kanssa Suomeen osallistuakseen lauantaina Rovaniemen uuteen ohjastajakisaan Arctic Horse Raceen mutta ennen kaikkea nähdäkseen Lapin lumon. Nykyään perhe asuu Runnemedessä New Jerseyssä lähellä Pennsylvanian puolella Delawarejokea sijaitsevaa Philadelphiaa.

"Otamme tämän loman kannalta", Tetrick myhäilee.

"Syksyllä on hieman rauhallisempaa ravirintamalla, isot kisat (stakesit) ovat ohi tältä vuodelta. Toki voisin ajaa vaikka useammat ravit päivässä, mutta koitan ottaa myös vaimon ja perheen huomioon. Olen hyvässä fyysisessä kunnossa: olen ollut onnekas. Ajoin 2007 ennätysvuonna 362 päivää kilpaa - parhaimmillaan kolmet ravit päivässä - yli 5000 lähtöä. En enää taida ryhtyä sellaiseen, mutta vieläkin tulee kilpailtua 320 päivää vuodessa. Välillä on syytä tehdä muutakin, ja tartuimme ilolla tähän matkaan, kun tällaista tarjottiin. Lapsemme ovat kateellisia, mutta heillä ei ollut koulusta lomakiintiötä jäljellä."

Tim Tetrick ohjastaa lauantain T75-raveissa Rovaniemellä kilpaa Arctic Horse Race -ohjastajakilpailussa. Kaikkiaan hän ohjastaa lauantain raveissa seitsemällä hevosella.