Lexus Dream päättää kautensa Solvallassa

Markku Nieminen on valmennettaviensa kanssa kääntänyt paljolti katseet jo ensi kauteen, mutta tallin ykkössarjalainen Lexus Dream ja kolmevuotias Sahara Peyote käyvät vielä tiistaina koittamassa Solvallan valloitusta.

Terhi Piispa-Helisten

Ari Moilasen ohjastama Lexus Dream vei lämminveristen ensimmäisen Kavioliiga GP:n ja syksy oli valjakolle muutenkin menestyksekäs. Viimeksi Turussa ei ollut paras päivä, mutta ruuna kilpailee vielä kerran tällä kaudella: ensi tiistaina Solvallassa. Rattailla on sama mies kuin kuvassa.

Lexus Dream taipui suursuosikkina Turussa kuunvaihteessa. Aiempi syyskausi oli menestyskulkua, ja nyt Solvallassa koitetaan päättää kausi duurissa. Sama pätee Markku Niemisen tallin toiseen osallistujaan Sahara Peyoteen, joka putosi pussissa lähes uskomattomasti Kasvattajakruunun finaalista muutamalla sentillä. Loppusuoran alussa ruuna oli välierässä suosikki MAS Dominantin perässä kiinni vähintään kakkossijassa, mutta keulahevonen väsyi yllättäen, ja sijoitus putosikin seitsemänneksi.

"Lexus Dreamin ongelmaksi osoittautuikin kaviot", Markku Nieminen kertoo.

"Sen etukaviot menivät aroiksi ja koko kroppa veti sitten jumiin. Siihen nähden se suoritti taas rehdisti. Tutkimuksissa ei löytynyt vakavampaa vikaa ja hevonen on treenannut hyväntuntuisesti. Ei mitään ratahiittejä, mutta kotona menee tosi hyvin, ja halusimme lähteä koittamaan. Lähdöstä tuli muuten ehkä ihan sopiva, mutta olisin luullut Milligan's Schoolilla tähdättävän tapaninpäivälle. No, eiköhän siitä päästä ohi alussa kuitenkin ja katsotaan sitten miten jatko menee? Ihan mielenkiintoiselta tehtävä vaikuttaa kuitenkin. Se on talven viimeinen startti joka tapauksessa - keväällä sitten toivottavasti nähdään lisää."

"Sahara Peyote on loistava työmies, ja se kehittyy ja kehittyy vaan. Kasvattajakruunu oli tosi harmi, kun hevonen tuntuu nyt koko ajan ihan jättihyvältä. Vastusta minun on vaikea arvioida, mutta uskon Peyoten suorittavan taas vahvasti."