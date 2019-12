Hevospula pahenee – nyt jaetaan jo vajaita sarjoja

Anu Leppänen

Kotiradan Look Complete on Jokimaan illan Toto4-pelin luotetuin hevonen.

Yleensä sarja jaetaan vasta, kun hevosia ilmoitetaan vähintään lähes tuplasti mukaan mahtuvien määrään nähden – jos silloinkaan. Tasoitusajoissa, joissa hevosten maksimimäärä on 16), puhutaan tällöin lähemmäs 30 hevosesta.

Lahden tämäniltaisissa raveissa aloittelevien lämminveristen tasoitusajo, sarja 6, ajetaan kahtena lähtönä, vaikka kaikki siihen ilmoitetut 15 hevosta olisivat mahtuneet yhteenkin lähtöön. Miksi näin?

”Emme halua ajaa torstain ykkösraveja tynkäkisoina seitsemällä lähdöllä, kun molempien rotujen ikäluokkalähdöt sakkasivat. Jakamalla sarjan saimme suhtkoht normaalit kisat tässä kovan hevosenpulan keskellä ajettavaksi”, kilpailusihteeri Petri Virtanen Jokimaalta vastaa.

Täysin poikkeuksellisesta toimenpiteestä ei hänen mukaansa ole kyse.

”Jyväskylä jakoi 1.11. raveissa monté-lähdön (16 hevosta) kahdeksi lähdöksi”, Virtanen mainitsee.

Extra-ravit vievät hevosia

Petri Virtanen näkee tämänhetkisen hevospulan monen huonon sattuman summana, mutta syistä kaksi ylitse muiden.

”Ensimmäinen on varmasti varsin sateisen loppuvuoden aiheuttamat huonot kelit. Syyskuusta lähtien on satanut jatkuvasti. Virukset elävät, kun kunnon pakkasia ei tule. Ainakin Lahden alueen kaikilla isoilla talleilla on ollut samaa tautia jatkuvasti liikkeellä: jalat turpoaa tukeiksi, ja vatsat on kuralla”, Virtanen tietää.

”Toisekseen ei tietenkään ole välttämättä paras mahdollinen toimintatapa, että vuoden aikana peruutetut ravit laitetaan ajettavaksi joulukuussa. Kun Vermossa neljät ravit keskiviikosta keskiviikkoon, niin se ei voi olla näkymättä muilla radoilla.”

”Ja jos tämän viikon perjantain kakkosravit Kouvolassa ja extra-ravit lauantaina Forssassa eivät olisi olleet kalenterissa, niin 130 hevosta olisi vapautunut viikon pääraveihin”, Virtanen laskee.

Jokimaan Toto4-kohteita hevospula ei tänään onneksi suuremmin haittaa. Niistä kaksi on täysiä 12:n ja kaksi 9 hevosen ryhmälähtöjä. Rivi starttaa huippukuntoisten Religiousin ja Look Completen kohtaamisella kello 19.15.