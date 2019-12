Tellmeastory starttaa sunnuntaina Vincennesissä

Ville Toivonen

Tero Pohjolainen on Tellmeastoryn kasvattaja ja kimpanvetäjä, ja hevonen myös aloitti uransa hänen valmennuksessaan Ruotsissa. Jo ruunan emä Katydid oli Pohjolaisen menestysvalmennettava.

Seitsemänvuotias ruuna Tellmeastory on palannut lievän loukkaantumisen jälkeen loppuvuonna radoille. Se on viettänyt vuodet 2018 ja -19 Goopilla Normandiassa ja tienannut tuona aikana vajaat 80000 euroa. Kaikkiaan Tellmeastoryllä on tilillään 152284 euroa ja yhdeksän voittoa 48 kilpailustaan.

Ruuna on tähdännyt loppuvuoden Vincennesiin, missä tuli ennätys noin vuosi sitten täydellä matkalla, 11,8. Se sai keväällä lievän hankosidevamman, ja sitä hoidettiin kesällä mm. treenaamalla Englannin kanaalin rannalla kuuluisalla Omaha Beachillä.

Tellmeastoryn kimppaan kuuluvat hevosen kasvattanutkin Tero Pohjolainen, Einari Vidgren Oy, Make Lampela ja Mikko Kauhanen. Ruuna on Zola Bokon ja Pohjolaisen menestystamman Katydidin poika. Katydid juoksi Pohjolaisen valmennuksessa 100000 euroa ja 17 voittoa vuosina 2008-2010.

Pyhän lähdössä Goopin tallista starttaa myös Ferry Boko. Goop on valinnut ajokikseen Tellmeastoryn

"Onneksi Tellmeastoryn omistajat ovat olleet pitkään mukana, eikä ole tullut kiire missään vaiheessa, vaikka on jouduttu välillä odottelemaan", iloitsee Pohjolainen.

"He ovat pitkän linjan hevosihmisiä ja tässä ruunassakin kimppa on ollut kasassa yksivuotiskeväästä saakka. Vamma oli lievä, ja Goopin raporttien perusteella voi alkaa odottaa kohta vireen olevan aika hyvän. Parhaimmillaan ruuna on näillä 2700 metrin matkoilla tai vaikka vielä pitemmillä ja kengittä. Nyt mennään Björnin mukaan kengillä, mutta ensi startissa olisi tarkoitus riisua ne."