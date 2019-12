Majestic Man ja Jonna Irri tekevät elämysmatkan Ranskaan

Anu Leppänen

Jonna Irri taluttaa kuvan tapauksessa Better Bossin T65-seremonioihin.

Joukkue tavoitettiin maanantaina ennen puoltapäivää Ruotsin Mantorpista matkalla kohti Keski-Eurooppaa. Huomenna on tarkoitus ajaa perille saakka Grosboisin valmennuskeskukseen Björn Goopin tallille. Ensimmäinen mahdollinen lähtökin on katsottu. Vincennesissä olisi vuoden 2020 ensimmäisenä päivänä viisi- ja kuusivuotiaille eurooppalaisille ravureille Prix d'Angouleme 26550 euron ykköspalkinnolla. Majestic Manhan "täyttää" samana päivänä viisi, kuten kaikki ikäluokkansa ravurit.

"Taneli Säde on matkakaverina", kertoo Jonna Irri.

"Tanelin kaveri lentää sitten Pariisiin, ja ajavat yhdessä auton ja kopin takaisin Suomeen. Minulla on sovittu nyt alustavasti työt Björnillä talven yli muutaman muun hevosen hoitajana plus Taisto siihen päälle. Suomen päässä on sijainen hankittu tallille maaliskuun loppuun. Katsotaan sitten miten asiat menevät. Otamme tämän seikkailun kannalta."

"Majestic Man on reissaillut aika paljon, Ouluun esimerkiksi kahdesti ja Ruotsiinkin. Se on hyvä ja rauhallinen matkamies. Alkuosa reissua on ainakin sujunut ihan odotusten mukaan. Illaksi mennään Jägersrohun ja huomenna ajetaan pitkään, mutta koitetaan myös jaloitella hevosen kanssa välillä."

Miten melkein 3500 facebook-tykkääjää omaavalle Majestic Manille löytyy kilpailumahdollisuuksia?

"Emme lähde mitenkään henkseleitä paukutellen matkaan, vaikka toisaalta Taisto on kilpaillut kovassa ikäluokassa ja riittänyt Ruotsin 75:ssäkin. En ole varma, pääseekö se mukaan 1.1. ja hevonen itsekin ratkaisee. Se oli hyvä Kasvattajakruunussa Jyväskylässä ja on tuntunut mainiolta treenissä sen jälkeenkin. Yhtenä vaihtoehtona olisi ollut ajaa kilpaa matkan varrella Solvallassa, mutta se olisi ollut hepalle aika raskas reissu. Björnin mukaan sillä pitäisi päästä lähtöihin, vaikka karsimissysteemihän on erilainen ja sarjat eivät ole ihan napissa ainakaan alkuun. Hevonen itse tietysti ratkaisee myös. Ainakin siellä on mahtavat paikat treenata ja hankitaan joka tapauksessa kokemuksia. Olen päättänyt parantaa Ruotsin taitoani siellä Goopin tallilla ja varmaan sieltä jotain Ranskaakin oppii."