Uutisviikko minuutissa: Kontio, Tetrick ja Bret Boko

Jarkko Sirkiä

Tim Tetrick taitaa - myös suomenhevoset. Pikku-Ryti syttyi lauantaina Rovaniemellä jenkkikuskilla ja -kärryillä elämänsä lentoon.

Tässä viime viikon tärkeimpiä uutisaiheita ja alkavan viikon poimintoja meiltä ja muualta:

Maanantai 9.12.

Ruotsissa käynnistyi kerroinlaskentakokeilu.

Totonpelaaminen Ruotsin lounasraveihin muuttuu

Tiistai 10.12.

Arctic Challenge –ohjastajakilpailun tähtivieras saapui Suomeen.

Tim Tetrick Helsingissä: ”Otan loman kannalta”

Heikki Korhonen kertoi myyneensä Main Stagen, Pegasos Evon ja Pete Pointin ja myös pitkäaikaisen hevosenhoitajan Sarianne Hynysen jättäneen tallin.

Viikon vieras: ”Iltaravihevoset on mun kohdalta ohi”

Keskiviikko 11.12.

Esa Himasen varsatkin Huusarille – ”Halusin, että kaikki hevoseni ovat samassa tallissa”

Vermon päälähtöihin saatiin odotetut voittajat: Isokenkään Sobel Conway ja Varsakunkkuihin An-Aiolos ja Kinderi. Töitä joutui tekemään ainoastaan Kinderi, jolle Viktorino tarjosi keulasta kovan vastuksen.

Hannu Korven tämän talven Ruotsin seikkailu alkoi tiistaina kahdella laukkastartilla, mutta keskiviikko toi jo Solvallasta kakkosen ja kolmosen T86-lähdöistä sekä 46 000 kruunua palkintorahoja. Suomalaisvoiton toi Katja Melkon valmentama Frozen Queen rattaillaan Jorma Kontio.

Torstai 12.12.

Jorma Kontio ajoi 3 voittoa päivällä Örebrossa ja samoin illalla Rommessa, missä yksi voittajista oli Katja Melkon Chris Crystal. Timo Nurmoksen Ajlajk toi Örebrossa Jompelle voiton numero 11.000. Saamoissa raveissa Callela Louis aloitti Mika Forssilta Ruotsissa kuutos- ja Antti Veteläisen Quartam de Victor kolmossijalla.

Kontio sai 11 000 voittoa täyteen

Jomppe sen kuin porskuttaa, mutta toinen konkari hyvästeli kilparadat keskiviikkona Vermossa.

HU: Bret Bokon ura päättyi

Raviliigassa nähtiin ensimmäinen valmentajanvaihdos.

HU: Raviliiga Kärppien ”Mersu” Jaaran talliin

Lahdessa avattiin 08- ja lopetettiin 12-vauhtia. Religious tuli huippumatsin jälkeen lopussa ohi Look Completesta.

Perjantai 13.12.

Ravinetti uutisoi 2-vuotiaan Fancy Avenuen kohtalokkaasta tapaturmasta.

Voitti toisenkin lähtönsä – karmea epäonni kohtasi seuraavana päivänä

Vermosta tuli yllätysuutinen.

HS: Vermo hakee vuoden 2024 Kuninkuusraveja

Olli Koivunen oli Turun perjantairavien päällikkö neljällä voitolla ja Santtu Raitala Kouvolan kolmella. Callela Einstein varmisti käytännössä vuoden voitokkaimman hevosen titteliin voittamalla jo 15. kerran. Lähimmät uhkaajat ovat nyt jo 3 voiton päässä.

Bodenin kauden päätösravien suomalaisvoittajat olivat Reynoldsin, Madonna S.T. ja Lucky Cloud – kaksi viimeksi mainittua molemmat Olli Timosen valmennettavia. Kannatti lähteä Valtimolta reissuun!

Kylmäverijärjestö Sleipnerin Norbottenin kylmäverisarja päättyi Mika Jauholan valmentaman Trö Fax Stjärnan voittoon.

Lauantai 14.12.

Tim Tetrick voitti ensimmäisen koskaan ajamansa kylmäverilähdön Pikku-Rytillä. Kuvat Rovaniemeltä levisivät sosiaalisessa mediassa ympäri maailmaa! Arctic Challenge –ohjastajakisan vei nimiinsä Antti Teivainen. Avoimet ryhmät menivät ruotsalaisvieras Magnifik Broddelle ja Evartille, kun suosikit T.Rex ja Josveis alisuorittivat.

Sunnuntai 15.12.

Seinäjoella Antti Ala-Rantala päätti sairaslomansa kuskin tehtävistä ja ajoi Falcon Hålerydin neljänneksi, Lindy Poppins vei voiton.

Timo Hulkkosen omistama Big Headache sijoittui Bordeaux’ssa kolmanneksi ja tienasi 3600 euroa. Tellmeastoryn suomalaiskimpalle puolestaan tuli Vincennesistä kuutossija ja 1100 euroa. Tellmeastoryn valmentaja Björn Goop ohjasti Sebastien Guaraton valmentaman Gunilla d'Atoutin päälähdön Criterium de 3 ansin 90 000 euron arvoiseen voittoon.

Alkavan viikon kohokohtia

Maanantai 16.12.

Thai Profitin voittoputken lujuus testataan Forssan Magic Monday –päätöskohteessa. Iikka Nurmonen matkustaa Lahdesta Kuopioon suursuosikki Better Bossin ja Ilos Silmarillionin kanssa. Toto65-pelissä on 50 000 euron jackpot.

Tiistai 17.12.

Solvallassa Markku Niemisen tallista starttaavat Lexus Dream Gösta Nordinin lähdössä ja Sahara Peyote Sören Nordinin lähdössä kolmevuotiaille. Molemmissa on 100 000 kruunun ykköspalkinto. Mika Forss aloittaa samoissa raveissa Immersive Workoutin Ruotsin uran.

Keskiviikko 18.12.

Vermon ravikausi päättyy Mascate Matchin tähdittämään Uudenmaan Upeimpaan, ja ennen sitä ajetaan perinteikäs 4 kilometrin voimainkoitos.

Perjantai 20.12.

Vincennesin Prix d'Evrecyssä starttaa Stall Nikkanen Oy:n kasvattama ja sen sekä MP Silva Oy:n omistama Short In Cash. Ori lienee suosikkeja voittamaan 19 350 euron ykköspalkinnon, sillä se esitti tulisen kirin kakkoseksi avausstartissaan Pariisin talvimeetingissä reilut pari viikkoa sitten. Björn Goop valmentaa ja todennäköisesti ohjastaakin.

Lauantai 21.12.

Kavioliiga jatkuu Teivossa kylmäveristen lähdöllä, jossa iskevät yhteen tutut kilpakumppanit Välähdys ja Josveis. Lämminveristen avoimen ryhmän suosikkina starttaa loistopaikalta (rata 2) Sobel Conway.

Sunnuntai 22.12.

Vincennesissä on taas jaossa pari paikkaa tammikuun lopun Prix d'Ameriqueen. Superori Face Time Bourbon on jättisuosikki ottamaan yhden lipun ja 90 000 euroa nelivuotiaiden Criterium Continentalista. Prix Tenor de Baunessa on viisivuotiaille jaossa 45 000 ja toinen paikka Ameriqueen. Face Time Bourbon tosin päässee Prix d'Ameriqueen voittosummansa perusteellakin, jos ei sattuisi voittamaan pyhänä. Tämän juoksun on ilmoitettu olevan Sebastien Guaraton valmennettavan viimeinen ennen tammikuun lopun suurta koitosta.