Vermo lähtee tosissaan 100-vuotisjuhlakunkkareiden 2024 hakuun

Vermo on ilmoittautunut mukaan kilpaan 2024 kuninkuusravien järjestämisestä. Kuninkuusravit täyttävät silloin 100 vuotta.

Anu Leppänen

Kuninkuusraviareena 2024? Vermo hakee 100-vuotisjuhlakunkkareita.

Vuosina 1940-42 sekä 1944 ei ravattu kunkkareita sotien vuoksi, joten 100. kunkkarit tulevat vasta myöhemmin, mutta joka tapauksessa ilmiö täyttää 100 vuotta juuri 2024. Ensimmäiset kuninkuusajot kilpailtiin 1924 Lahdessa, missä kilpailtiin ensimmäiset seitsemän kertaa. Seuraavana oli vuorossa Helsingin Käpylä, ja siitä tapahtuma alkoi kiertoratansa.

Joku voi laskea, ettei tässä kohtaa ole "Vermon vuoro", kun radalla järjestettiiin Kuninkuusravit hiljattain, vuonna 2017, mutta maan pääradalla nähdään asia toisin.

"Meillä radan konkarit antoivat täkyn, että kohta tällaiset kisat tulevat jakoon", toimitusjohtaja Heikki Häyhä kertoo.

"Operatiivisella puolella kävimme asiaa läpi, ja totesimme, että meillä on tahtotila järjestää tuollaiset upeat kisat eli tartuimme asiaan. En näe, että 100-vuotisjuhlaravit voisivat saada missään parempaa näkyvyyttä, kuin juuri täällä. Asiassa olisi hurjan paljon pluspuolia mukaan lukien tapahtuman kansainvälistyminen. Tänne on helppo tulla ulkomailta, josta on tavoitteena saada myös runsaasti asiakkaita."

Voiko Vermo saada kisat, kun edellisistä on noin vähän aikaa?

"En ole tietoinen mistään vuorojärjestelmästä. Uskoisin, että kaikki hakemukset käydään läpi ja valitaan niistä paras ja sopivin? Lahti olisi toinen looginen paikka, kun sieltä kaikki lähti liikkeelle 100 vuotta sitten, ja toivottavasti hakivatkin. Mielellämme kisaamme parhaita vastaan. Yhteinen tavoite on tehdä parhaat mahdolliset kuninkuusravit ihmisille."

Kuninkuusravien järjestäminen vaatii kovasti voimia. Oletteko laskeneet voimat oikein, kun tuore koitos on tosiaankin tuore, 2017?

"Takuulla ollaan, ja operatiivinen johto, minä ja urheilupäällikkö Miika Lähdeniemi ollaan uusiakin tuon kisan jälkeen töihin tulleina! Varmasti tehtäisiin järjestelyjä henkilökunnassa, ja saattaisin olla se, joka tekisi melkein pelkästään kuninkuusraveja projektin edetessä. Tosi motivoituneita ollaan sekä hakemaan kisoja että tekemään niitä, ihan täysillä lähdetään. Olisihan ne Vermo Areenan ensimmäiset kuninkuusravitkin, vaikka joku voi ajatella, että muutos Vermon raviradasta Vermo Areenaksi on kosmeettinen. Eikä siitä suhteellisen tuoreesta kokemuksesta 2017 haittaakaan ole. Muun muassa puheenjohtaja Juha Lyytinen teki ison urakan silloin ja Lähdeniemi oli mediavastaavana hommissa niissä kisoissa. Täällä Vermossa ja lähiseudulla on kaikenlaista kapasiteettia palvella sellaista määrää ihmisiä. Silloin paikalle pääsee jo raitiovaunullakin! Mahtikisat järjestetään, jos saadaan."