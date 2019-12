Viikon vieras: ”Mikäs tässä, kun on oma personal trainer”

Anu Leppänen

Antti Teivainen nauttii täysin siemauksin päästessään taas ajamaan kilpaa ja odottaa jo malttamasti talven hiihtokelejäkin.

Haastattelutuokio keskeytyy puhelimen sointiin ennen kuin ehtii kunnolla alkaakaan, mutta parhaasta mahdollisesta syystä.

”Tuli hyviä uutisia! Varjoaine- ja magneettikuvauksissa ei näkynyt enää mitään, syöpä vaikuttaisi saadun säde- ja sytostaattihoidoilla kuriin. Vielä parin kuukauden päästä käydään kontrollissa, mutta nyt näyttää hyvältä”, Antti Teivainen iloitsee.

Maalis-huhtikuulla hänelle alkoi tulla nielemisvaikeuksia, joita alettiin hoitaa astmana. Kun lääkityksestä ei ollut apua, jatkettiin tutkimuksia, ja todellinen syy selvisi: pahanlaatuinen, aggressiivinen kurkkusyöpä.

”Olihan se kova paikka, ja jo parin-kolmen viikon koetulosten odottelu oli rankkaa”, Antti myöntää.

Sen jälkeen kaikki alkoi tapahtua nopeasti. Antti ajoi vielä Kuninkuusravit, mutta sen jälkeen edessä olivat erittäin ikäviksi tiedetyt hoidot.

”Kahdeksan viikon ajan kävin joka arkipäivä sädehoidossa. ja kerran viikossa sain lisäksi sytostaatteja. Sytostaatit tuhoavat hyviäkin soluja ja ne, pilliruokinta ja kovat kipulääkkeet romahduttivat yleiskunnon. Kerran jouduin jopa viikoksi sairaalaan karanteeniin”, Antti kertoo.

”Se oli henkisesti kova paikka, mutta samaan aikaan olin myös todella luottavainen. Mulla oli hyvä lääkäri, ja ennuste oli hyvä.”

Nyt Antti pystyy jo puuhailemaan kotona hevosten kanssa ja ajamaan kilpaa. Lenkkipolulle tai hiihtoladulle hän ei ole vielä päässyt.

”Vastustuskyky on vielä huono, ja nyt on pidellyt kolme viikkoa pientä flunssaa. Mutta kun siitä päästään, niin eiköhän pian pysty alkamaan kuntoillakin.”

”Ja mikäs tässä, kun on oma personal trainer.”

Omalla personal trainerillaan Antti viittaa elämänkumppani Miia Salmiseen. Sporttinen Miia tarjoaa mm. liikuntapalveluita yrityksensä liikkeelle.comin kautta.

”Miian kanssa ollaan tunnettu jo 25-30 vuotta, ja puolisentoista vuotta ollaan oltu nyt yhdessä. Hevoset on yhteinen intohimo, ja yhdessä tykätään myös liikkua ja urheilla”, Antti kertoo.

”Yleensä ollaan mun luona Nurmijärvellä ja välillä Miian luona Turussa. Hevosten lisäksi Miialla on omat työt ja systeemit, mutta se on sellainen elohiiri, ettei väsy millään.”

Antin hevostila Nurmijärvellä on ollut pitkään hiljaisessa myynnissä ja on sitä edelleen, mutta uudessa elämäntilanteessa myyntipaineita ei ole.

”Siellä on neljä hevosta, joita treenataan yhdessä. Mun sairastaessa Miia hoiti ne käytännössä yksin”, Antti kiittää.

”Henkisestikin Miia oli korvaamaton apu. Ainahan on tärkeää, että taustat on kunnossa, mutta erityisen tärkeää se on silloin, kun sairastuu vakavasti.”

Antti Teivaisen elämän hevonen on Bosses Lily. Kuvassa myös Antin tytär Emma Teivainen.

Erityisen ilahtunut Antti Teivainen on siitä, miten nopeasti ajokkeja alkoi sairasloman jälkeen löytyä. Joihinkin raveihin hevosia on ilmoitettu Antille melkein enemmän kuin ennen taukoa!

”Tämä on riskialtis laji, jossa voi ukko yhtäkkiä unohtua. Jo sairasloman aikana tulleet tsemppiviestit kertoi, että kavereita on paljon, ja omistaja- ja treenaripuoleltakin niitä tuntuu löytyvän. Niin nopeasti ajokkeja on alkanut tulla ja tulee koko ajan lisää”, Antti kiittää.

Mika Forssin muutto Ruotsiin saattaa poikia ajettavaksi lisää Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettavia.

”Sellaista ollaan juteltu”, Teivainen vahvistaa.

Viime lauantaina Anttia juhlittiin Rovaniemellä Arctic Challenge –ohjastajakilpailun voittajana.

”Iso kiitos koko Rovaniemen porukalle Matti Rajaharjun ja Tappi Hoikan johdolla. Kaikki oli järjestetty viimeisen päälle, ei pelkästään ravit. Tällaiset tapahtumat yhdistää kuskeja, yhteishenki oli hieno”, Antti Teivainen suitsuttaa.

Mukaan kisaan hän pääsi Veli-Pekka Toivasen luovutettua oman paikkansa kisassa Antille. Toisen ison kädenojennuksen heti radoille paluunsa jälkeen Teivainen sai Pekka Korvelta, joka ilmoitti Mascate Matchin hänen ajettavakseen ensin Kasvattajakruunuun ja sitten tämän keskiviikon Uudenmaan Upeimpaan.

”Ajoin sillä aikanaan koelähdön, ja jo silloin se tuntui tosi lahjakkaalta hevoselta. Sen jälkeen Pekka on pärjännyt sillä hienosti, ja hieno se oli Kasvattajakruunussakin. Lämmitti tosi paljon, kun oli ollut jonkin aikaa sivussa ja Pekka soitti ja kysyi ajamaan tällaista hevosta.”

”Hienoa, että tällainen hevonen sattui näin isolle ja hienolle omistajaporukalle. Se tuo positiivista energiaa koko lajilla, ja tietysti minullekin. On ohjastamisen suola, kun pääsee ajamaan todellisia huippuhevosia”, Antti Teivainen painottaa.

Uudenmaan Upeimmassa pieni kysymysmerkki on voltti lähtö, jota Mascate Matchilla ei ole tänä vuonna ajettu, mutta Antti ei ole siitä pahemmin huolissaan.

”Mascate Match on kauhean rauhallinen ja fiksu ajaa, se ei pullaa eikä paina. Koitetaan saada askelmerkit osumaan kohdalle ja päästä ravia matkaan niin ollaan valmiiksi toisella radalla.”

”Sarjamäärityskin suosii, kun tammat on paalulla. Voitosta lähdetään taas ajamaan”, Antti lupaa.

Ilkka Nisula

Arctic Challengen kärkikolmikolla Antti Teivainen, Jorma Kontio, Tim Tetrick oli rutiinia yhteensä yli 30 000 voiton verran. "Kotiradan" joulupukki jakoi palkinnot Rovaniemellä.