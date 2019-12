Janne Korpikin tähtää Ruotsin loppuvuoden 75-karkeloihin

Antti Savolainen

Tekeekö upea No Limit Royalty tilin tapaninpäivän finaaleissa Solvallassa ja mitä muuta Ruotsin puolella tapahtuu 75-ympyröissä loppuvuonna? Kuvassa Vermossa ohjasti Pekka Korpi - Vallassa ajaa Ulf Ohlsson.

Naapurimaassa on siis hevosihmisillä mahdollisuus todellisiin joululahjarahoihin, kun maanantain Mantorpista alkaa tämän vuoden "Winter Burst", jossa ajetaan 75-lähtöjä jouluaattoa lukuunottamatta joka päivä komeilla palkinnoilla. Korvet ovat toistaiseksi ilmoittaneet loppuvuoden 75-raveihin Solvallaan tapaninpäivälle No Limit Royaltyn ja Jonathan Bokon. No Limit Royalty sai paikan klass I:n finaalissa, jossa ykkönen on peräti 250000 kruunua. Jonathan Boko starttaa kolmevuotislähdössä 70000 kruunun palkinnosta 75-lähtöjen ulkopuolella.

"Janne starttailee Ruotsissa niillä, jotka kynnelle kykenevät tällä hetkellä", kertoo Pekka Korpi.

"Meiltä Suomesta ainoa mahdollinen Ruotsiin vuoden lopussa on Arctic Lover, jolle Hannu Pekka (Korpi) on katsellut ja löytänytkin sopivan lähdön noilta 75-kierroksilta, mutta ihan varmaa ei vielä ole lähtevätkö yrittämään."

"Hyviä rahoja olisi, mutta meillä ei nyt ole tämän enempää starttihevosia, joilla voisi juuri nyt startata", Janne Korpi harmittelee.

"No Limit Royaltylla (T75-5) on kyllä tähdätty jo pitkään tähän finaaliin - hyvä kun päästiin mukaan. Lähtö on kova, mutta hevonenkin on hyvä ja tuntuu mainiolta. Taulu ei kerro koko totuutta. Eskilstunassa jäätiin pussiin ja viimeksi meni ihan kaikki pieleen ja sain ajokiellonkin - siksi en nyt aja näitä kolme ilmoitettua hevosta. Hevonen olisi kyllä ollut valmis pärjäämään. Kohta se voisi jo taas voittaa - vire antaisi siihen kyllä mahdollisuuden."

"Jonathan Boko (lähtö 2, T4-2) oli pettymys viimeksi oltuaan Solvallassa tosi hyvä. Viiden päivän starttiväli oli kai liian lyhyt, ja jalkoja jouduttiin muutenkin vähän hoitamaan. Ruuna tuntuu kyllä taa stosi hyvältä, mutta en tunne vastustajia ollenkaan, joten vaikea arvioida saumaa."

Viimeksi vahvan voittokirin esittänyt nelivuotias Arctic Carl puolestaan starttaa lauantai-illan T65-raveissa Örebrossa. T65:ssä on lisäksi noissa raveissa jackpot. Lauantaipäivän normaalit pääravit 75-kisat ajetaan tänä viikonloppuna Halmstadissa. Lauantain 75-lähdöissähän on vähintään 125000 kruunun ykköset. Arctic Carlillakin on sen jälkeen tähtäimessä 75-ravit: lauantaina 28.12. Rommessa.

"Se oli hyvä, ja luulisin että vire menee vain parempaan suuntaan. Tällä ruunalla on omat vaivansa, mutta jos se ravaa sulavasti - kengittelen hevosta tässä juuri - sillä pitäisi kyllä pärjätä lauantaina. Se tarvitsisi ehkä niitä mahdollisesti tienattavia pisteitä, että päästäisi sitten viikko siitä Rommen alimpaan divisioonaan eli tähtäin on kyllä yrittää niitä 75-rahoja."

Tässä vielä luettelo loppukauden Ruotsin 75-raveista:

21.12. Halmstad, pienin 75-ykköspalkinto 125000, isoin 200000 kruunua. (T75-peli kiinni 17.20 Suomen aikaa.)

23.12. Mantorp, 100000 kruunun 1. palkinto kaikissa 75-lähdöissä (20.30). Suomesta mukana Grainfield Aiden ja Guilty Pleasure, Hannu Korpi ohjastaa ja valmentaa.

25.12. Uumaja, 100000 kruunun 1. palkinto kaikissa 75-lähdöissä (17.20). Blue Moon Stella/Toni Granath (Sonja Piiroinen valmentaa) ja Saxoi/John Östman (Sari Jauhojärvi).

26.12. Solvalla, 250000-400000 kruunun ykköspalkinnot 75-finaaleissa (17.20). Suomalaisväriä antavat No Limit Royalty (Pekka Korpi), Tiger Journey (Marko Korpi) sekä Martin De Bos (Petri Puro).

27.12. Momarken (Norja, sijaitsee lähellä Ruotsin rajaa ajettaessa kohti Osloa), 50000 Norjan kruunua (=n. 5000 euroa) seitsemässä lähdössä (20.30).

28.12. Romme, 125000-200000 kruunun ykköset 75-lähdöissä (17.20). Ilmoittautuminen sunnuntaina 22.12. (Suomesta perjantaina 20.12).

29.12. Charlottenlund (Kööpenhamina, Tanska), 50000 dkk (=n. 6700 euroa) ykköspalkinnot (16.00). Ilmoittautuminen sunnuntaina 22.12. (ulkomailta perjantaina 20.12).

30.12. Bjerke (Oslo, Norja), 50000 Norjan kruunua (=n. 5000 euroa) seitsemässä lähdössä (20.30).

31.12. Axevalla, 100000 kruunun 1. palkinto kaikissa 75-lähdöissä (16.00). Ilmoittautuminen 26.12. (Suomesta maanantaina 23.12). T75-pelissä iso jackpot.