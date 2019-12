Vermo hiljeni aikaisin - palaa uusin tuulin heti 2020:n kärkeen

Anu Leppänen

Tuleeko Vermoon valkea joulu ja mitä lahjoja 2020 tuo tullessaan?

Yleensä vuodenvaihde on ollut kiireistä aikaa Vermon raviradalla, tai Vermo Areenalla, kuten paikkaa nykyään kutsutaan. Nyt kuitenkin paikka hiljeni ainakin ravikilpailujen osalta yllättävänkin aikaisin. Vermon tänä vuonna aloittanut kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi kertoo miksi, ja sen lisäksi hän muun muassa kertoo mitä uutta vuosi 2020 tuo pääradalla tullessaan.

"Pyhä osuu nyt keskiviikoksi, mikä on suurin syy taukoon", Lähdeniemi kertoo.

"Itse en ollut vielä 2019 kalenteria tekemässä, joten en osaa sen tarkemmin siitä kertoa. Kuitenkin aatonaatto eli maanantai olisi ollut ehkä seuraava hyvä vaihtoehto Vermon ravipäiväksi jouluviikolla, mutta siinä on nykyään Magic Monday, eikä se osunut nyt Vermolle. Alkukuustahan oli kyllä haipakkaa, parhaimmillaan neljät ravit kahdeksaan päivään."

Mitä uutta vuodenvaihde tuo Vermoon tullessaan?

"No, heti keskiviikkona 1.1. aloitetan ilmaisraveilla. Lauantaina 4.1. on jo 75-ravit, joissa erikoisuutena on viime kesän Suomi-Venäjä -ohjastajaottelun paluuosa. Viime vuonna Isto Kuisma voitti Moskovassa. Teijo Aholakin voitti siellä yhden lähdön ja mukana olleet, mm. Miia Salminen ovat nytkin Suomen tiimissä. Joukkuetta on lisäksi saatu vahvistamaan Juha Puhtimäki. Venäläiset saavat nyt revanssimahdollisuuden vieraskentällä. Kisassa ajetaan yksi lähtö."

"Tammikuu on normi kuusilla raveilla ja helmikuu kovaa menoa kahdeksilla kisoilla. Helsinki Ajon sijoittelu ei ollut huhtikuussa ihan helppoa, mutta se osui keskiviikolle 8.4. eli 10 päivää ennen Seinäjoki Racea. Pääsyliput nousevat kuudesta kahdeksaan euroa per henki, mutta uutena käsiohjelman sisältyy lipun hintaan. Vermon lauantaiden etäpeli loppuu. Veikkauksen kanssa yhteistyössä kannustetaan asiakkaita hyödyntämään Sellon tiloja etäpelaamiseen. Veikkauksella on Feel Vegas -myymälä siellä."

"Rataremontti on ajoitettu tapahtumaan 27. toukokuuta-17. kesäkuuta. Neljät keskiviikkoravit jäävät siinä väliin. Tällaista ravivuotta, kuin 2019 oli Readly Expresseineen, Graceful Swampeineen, Stonecapes Queilan EM:ineen ja Face Time Bourboneineen, on mahdoton toistaa. Kovasti tehdään hommia, jotta saataisiin urheilullisia huippukohtia ja hyvää viihdettä uutena vuonnakin."

Riku Niittynen

Vermon meno hiljenee loppuvuodeksi, mutta kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemen työt eivät vähene, sillä 2020 lähestyy ja alkaa täydellä höyryllä.