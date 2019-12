Joulu koitti J-P Ahoselle - hyviä uutisia monelta rintamalta

Juha-Pekka Ahosen Facebook-sivut

Juha-Pekka Ahonen sai sanoa joulun alla hyvästit sairaalavuoteelleen ja kuntoutuu nyt hyvää vauhtia kotona. "Unen merkitys on valtava", hän painottaa. Arkistokuva

Ahonen ajautui hankalaan tilanteeseen menetettyään ravikolarin seurauksena työkykynsä pitkäksi aikaa. Pakollinen kilpailuvakuutus korvasi hoidot, muttei välttämätöntä kuntoutusjaksoa.

Sopivasti joulun alla Ahonen sai tänään hyviä uutisia. Suomen Hippoksen hallitus päätti myöntää tukea kuntoutukseen sakkorahaston varoista.

Sakkorahaston rahoilla ylläpidetään tuomarikoulutusta ja tuetaan mm. harjoitusraviratojen, Suomen Ravivalmentajien yhdistyksen sekä Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton toimintaa. Avustuksia voidaan myöntää myös äkillisten onnettomuuksien seurauksiin.

”Kilpailuvakuutus korvaa tällaisissa tapauksessa aineelliset vahingot, hoidot ja mahdollisia pysyviä haittojakin, muttei kuntoutusta eikä ansionmenetyksiä. Hippoksen hallitus katsoi, että seuraukset olivat nyt niin vakavat ja pitkävaikutteiset, että se halusi tukea kuntoutusta”, Hippoksen kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen kertoo.

”Yleisesti kilpailuvakuutuksen antamaa turvaa voi ja kannattaa kuitenkin parantaa omilla vakuutuksilla”, hän neuvoo.

Kuntoutukseen tammikuussa

Muutenkin Juha-Pekka Ahoselle kuuluu nyt olosuhteisiin nähden hyvää.

”Jämsän sairaalasta kotiutettiin jouluksi kaikki yhtään kynnelle kykenevät, ja minäkin olen ollut kohta viikon päivät kotona. Kävin ensin yhden päivän kokeilemassa, miten täällä pärjää ja mihin kaikkeen tarvitsee apua, ja kaikki on mennyt sen jälkeen yllättävän hyvin”, Ahonen kertoo.

”Kotihoito käy kahdesti päivässä, aamulla ja illalla, ja päivällä saan apua kavereilta. Kädet toimivat, ja pystyn laittamaan esimerkiksi itse ruokaa, mutta sormissa ei ole normaalia puristus- ja vääntövoimaa. Kahvia en pysty vielä normaalisti kupista juomaan, mutta eiköhän sekin jo uudenvuoden jälkeen ala onnistua.”

Kuntoutuminen on edennyt kotiin pääsyn jälkeen mainiosti.

”Unen merkitys on valtava. Lisäksi pääsin eroon katedrista, jolla toinen käsi pidettiin 7 viikkoa puudutettuna, ja muutenkin lääkitystä on päästy pudottamaan paljon. Yleiskunto on vielä heikko, mutta motivaatio tehdä kaikki tarvittava sen nostamiseksi kova”, Ahonen painottaa.

Virallinen kuntoutus alkaa 7. tammikuuta 2 viikon jaksolla Tammenlehdossa Tampereella. Ennen sitä J-P käy vielä 27.12. TAYS:ssa (Tampereen yliopistollinen sairaala) kontrollissa.

”Joulunpyhät menee sitä ennen kyläillessä, joten itse ei tarvitse ruveta nyt jouluruokia laittamaan”, Ahonen mainitsee.

