Vierasblogi: "Tuttu ympäristö luo turvallisuutta, mutta harvoin pelkästään tuttua polkua kulkemalla saavutetaan entistä parempaa"

Anu Leppänen

Pilvenmäellä tuleva vuosi tietää pitkälti valmistautumista vuoden 2021 Kuninkuusraveihin. Muitakin kehitysideoita on Elina Hirvosen blogin perusteella lupa taas odottaa.

Vuoden vaihteen lähestyessä muistellaan mennyttä vuotta ja asetetaan tavoitteita sekä haaveita tulevasta vuodesta.

Vuodenvaihde on hyvä hetki laittaa vuotta pakettiin, Pilvenmäellä tosin juostaan vielä vuoden viimeisenäkin päivänä kilpaa ja yhteenvedot taitavat suurelta osin siirtyä ensi vuoden puolelle. Yritän nyt kuitenkin hieman vetää yhteen kulunutta vuotta.

Vuosi ja oikeastaan kaikki vuodet peliyhtiöiden yhdistymisen jälkeen 2017 ovat olleet raviratavinkkelistä uuden ajan alkua. Palkintoja on maksettu ennätyspaljon ja alan sisällä on varmasti suurimmalta osin tästä näkökulmasta eletty positiivisessa vireessä.

On ollut hienoa nähdä, kuinka alan ammattilaiset niin valmentajat, omistajat ja kasvattajat sekä muut elinkeinonsa alalta hankkivat ovat voineet nähdä tulevaisuutensa lajin parissa positiivisena. Entistä harvemmin on kuultu negatiivisia mielipiteitä palkinnoista, ehkä näkökulmaeroja on eniten nähty palkintojen painotuksissa eli kenelle annettaan kakusta milläkin kauhalla.

Haasteet tässä uudessa ajassa ovat liittyneet byrokratian lisääntymiseen, ajankäyttöön, resursseihin – pääpiirteissään siis aikaan ja rahaan, vaikka toki niiden kanssa on ollut haastetta ennenkin.

Palkintojen lisäksi vuoden positiivisiin pitää nostaa pyrkimykset kehittää lajia: Kavioliiga näistä varmasti lajin isoimpana yksittäisenä satsauksena. Ovat muut mitä mieltä tahansa kilpailusarjan onnistumisesta, itse ainakin annan jo plussan siitä, että kehitetään, suunnitellaan ja tehdään.

Monet muutkin urheilun ja kulttuurin toimijat kehittävät tällä hetkellä omaa toimintaansa isolla pensselillä, jolloin jostain ”päättömästä” ideasta voi lopulta tulla jättipotti toiminnalle.

Mitä tulee päättömiin ja välillä hieman hulluihinkin ideoihin. Siinä ollaan varmaan Pilvenmäen radalla ihan kruunaamattomia kuninkaita. Ideoista ja niiden kehittämisestä olemme saaneet koko radan porukka oppia kuluneena vuonna entistä enemmän, mikä hienointa monet ulkopuolisetkin on entistä voimakkaammin yhtyneet tähän ideointiin. Saamme monesti puheluita, viestejä ja toimihenkilöt jokaisesta pisteestä ovat osallistuneet ideointiin sekä toiminnan kehittämiseen.

Oma hommansa on sitten lähteä kehittämään toimintaa harkituin ja välillä turhauttavankin hitain askelin. Tärkeintä on mennä suuntaan, jonka kaikki kokevat oikeana hallituksesta ravien toimihenkilöihin ja ravikilpailijoihin sekä yleisöön asti.

Kun ehdin puraista hieman kulunutta vuotta, voisi heittää toiveita tulevaan ja entistä parempaan tulevaisuuteen. Pelkällä uskolla paremmasta huomisesta ei kauaksi pääse. Mutta jatkamalla eteenpäin suunnitellen, kehittäen ja tehden se on mahdollista.

Isossa kuvassa raviurheilu ei tule sen helpommalla pääsemään kuin tähänkään asti, mihin toivon kaikkien suhtautuvan vakavasti sekä avarakatseisesti lajin tulevaisuuden kehittämiseen. Tuttu ympäristö luo turvallisuutta, mutta harvoin pelkästään tuttua polkua kulkemalla saavutetaan mitään uutta ja entistä parempaa.

Pilvenmäellä vuosi menee varmasti ravien ja muiden tapahtumien sekä tietysti 2021 Kuninkuusravien valmisteluiden parissa, mikä kysyy kaikilta sitoutumista toimintaan. Ensi vuoden ykköstavoitteiksi Pilvenmäen listalle laittaisin yleisömäärän positiivisen kehityksen jatkumisen, ostoeurojen lisääntymisen elämys- ja tyky-paketeista sekä suunniteltujen kunnostus- ja korjaustoimenpiteiden edistymisen aikataulun mukaisesti Kuninkuusraveja silmällä pitäen.

Viimeisimpänä pitää katsoa peiliin eli omana tavoitteena on tarjota kaikille ympärillä oleville enemmän aikaa kuunnellen sekä olemalla läsnä. Ensi vuosikin sujukoon Kuninkuusravitalkoiden tahdittaessa kalenteria.

Menestystä sekä intoa kohti uutta vuotta!