Goopin suomalaiset tyrkyllä Vincennesiin uudenvuodenpäiväksi

Keskiviikon Vincennesin vuoden 2020 avausraveihin on tyrkyllä suomalaishevosia kaksin kappalein. Pariisin talvimeetingiin on tunkua, eikä Short In Cashin saati Majestic Manin mukaanpääsy ole selvää.

Antti Savolainen

Majestic Man on ilmoitettu uudenvuodenpäivälle Vinecennesiin, mutta mukaanpääsy on tiukassaa. Kuvassa mukana juhlimassa Vermon derbypäivän ykköstä "Taiston" elämän ihmiset, Taneli Säde ja Jonna Irri.

Molemmat tulevat Björn Goopin Ranskan filiaalitallista. Orpovarsa Taistolla eli Majestic Manilla on Pariisissa mukana kuitenkin oma hoitaja syntymästä asti, Jonna Irri, joka aikoo olla ruunan kanssa talven Ranskassa. Vincennesissä ensimmäisessä startissaan upeasti pussista kakkoseksi kirinyt Short In Cash on isommalla voittosummalla lähempänä pääsyä mukaan uudenvuodenpäivän Prix d'Angoulemeen taistelemaan 26550 euron ykköspalkinnosta.

Viimeksi Short In Cash hallitsi Pariisissa suvereenisti 20. joulukuuta raskaan alun jälkeen keulasta, eikä oriin talven alku olisi voinut olla juuri lupaavampi. Short In Cashin mukaanpääsy uudenvuodenpäivälle ei sekään silti ole varmaa. Ranskassa karsintasysteemi on erilainen, kuin esimerkiksi Pohjoismaissa. Sarjan sopivuus ratkaisee, mutta lisäksi jaossa on karsintapisteitä kyseiselle radalle. Siksi välillä kannattaa olla mukana listoilla esimerkiksi Vincennesissä mahdollisesti karsiutuvana, jos tähtää johonkin myöhempään starttiin maan pääradalla.

Keskiviikon Prix d'Angoulemeen oli alunperin ilmoitettu yli 60 hevosta, mutta perjantain poisoton jälkeen mukana listalla on 35. Mukaan 2100 metrin ryhmään Vincennesin isolla radalla pääsee maksimissan 18 hevosta. Listalta löytyvät mm. Vermossa UET GP:n tiukassa kilvanajossa mukana ollut Florida Sport, sekä pohjoismaiselle yleisölle tuttu Alessandro Gocciadoron ajokki Volnik Du Kras.

Tästä pääset 1.1.2020 ajettavan Prix d'Angoulemen alustavalle listalle.

Näet tästä linkistä Short In Cashin voiton 20.12.

Tästä voit katsoa Short In Cashin Pariisin talven avausstartin, jossa se kiri myöhään tilaa saatuaan lujaa kakkoseksi.

Jo tiistaina uudenvuodenaattona Vincennesissä nähdään suomalaisessa omistuksessa starttaavia hevosia. IMT Talli Oy:n omistama Noble Dolly ja For You Kotka Oy:n Whole Lotta Love juoksevat Prix de Charlevillessä 16650 euron ykkösestä. Molemmat ovat jo voittaneet Vinncennesissä tänä talvena.

Mukaanpääsy uudenvuodenpäivän kisaan ratkeaa viikonvaihteessa. Molemmat Goopin suomalaissankarit tähdännevät joka tapauksessa lähiviikkoina startteihin Vincennesin talvimeetingissä, kuten tallin kolmas suomalaisten omistama hevonen Tellmeastorykin. Jälkimmäinen tsemppasi joulupäivänä Vincennesissä tosi tasaisessa maaliintulossa 14000 euron arvoiseksi kakkoseksi.

Pääset katsomaan Tellmeastoryn joulun startin tästä.

Silja Nikkanen

Ori Short In Cash, kuvassa kasvattajansa ja osaomistajansa Tapio Nikkasen kanssa, valmistautuu Björn Goopin tallissa uusiin Ranskan valloituksiin.