Zola Boko astuu Suomessa 2020

Anu Leppänen

Kuvassa Vermossa voittava Markku Niemisen valmentama Flynn Boko on toistaiseksi nopein Zola Bokon jälkeläinen Suomessa ajallaan 10,4.

Koko siitosuransa Ruotsissa vaikuttanut Zola Boko siirtyy ensi kaudeksi Suomeen. Ori oli kolmevuotiaana 2009 Euroopan huippu mennessään täyden matkan 11,6 ja tienatessaan 1,9 miljoonaa kruunua tuolla kaudella. Hugo Langeweg Jr:n valmennettavan ura päättyi ennen aikojaan tuohon kauteen, mutta se on ollut sittemmin suosittu siitosori. Suurimmat voitot olivat kolmevuotiaiden EM Vincennesissä 75000 euron ykköspalkinnolla, Prix Henri Cravoisier Enghienissä (40000 euroa) ja Jägersro Stora Treåringspris (300000 kruunua).

"Asia on sovittu omistajan Menhammarin siittolan kanssa", eläinlääkäri Kaisa Nivola kertoo.

"Hinta on vielä päättämättä, mutta uskomme että saamme Suomeen hintaluokkaansa tosi kovan oriin. Yksityiskohdat täydentyvät pian ja ori saapuneekin tammikuussa."

Zola Bokolla on jo Suomessa kaksi 10-aikaista jälkeläistä, ruunat Flynn Boko, 10,4 ja Farzad Boko, 10,9. Molemmat ovat Ruotsissa syntyneitä. Ruotsissa nopein ja eniten ansainnut on neljä miljoonaa kruunua tienannut Stochampionat-voittaja Ultra Bright, 10,0. Neljä eniten ansainnutta, yli kaksi miljoonaa kruunua kukin, ovat tammoja. Tuorein tuossa sarjassa on viime vuoden kolmevuotisikäluokan kovimpiin kuulunut Zolly.