Kaustisen työmies kiittää ja kumartaa – ympyrä sulkeutuu Kuopioon

Metkutus aloitti kilpauransa Juha-Matti Paavolan tallista 11,5 vuotta siiten. Tänään on tullut aika päättää tuo ura.

Metkutus ja Juha-Matti Paavola ovat kulkeneet yhtä matkaa koko 15-vuotiaan oriin taipaleen ajan.

”Jos en ihan väärin muista niin Metkutus juoksi ensimmäisen starttinsa juuri Kuopiossa. Meni laiskasti ja vähän mutkittelikin, mutta voitti pienen lähdön varmasti. Tarkistapa, oliko se niin”, Juha-Matti Paavola vinkkaa.

Sen verran muisti pätkii, että ura oli alkanut jo kuukautta aikaisemmin Seinäjoella. Juha-Matin muistama startti oli uran toinen, mutta riittävällä tarkkuudella voidaan sanoa, että ympyrä sulkeutuu nyt Kuopioon – 340 starttia ja reilut 260 000 euroa myöhemmin.

”Kovin monta vuotta ei ole ollut, ettei Metkutus olisi vähintään kahtakymppiä juossut. Sillä lailla se jättää ison loven talliin, ja onhan se muutenkin tärkeä hevonen ollut. Tavalliset iltaravit ei jaksa tällä iällä ja näillä kilometreillä aina niin innostaa, mutta Metkutuksella sai lähteä paljon lauantairaveihinkin”, Juha-Matti Paavola toteaa.

”Nämä viimeiset startit on jäähdyttelyä, enkä niitä varmaan enää ajaisikaan, ellei kilpailuoikeus loppuisi. Talvikelit ei ole Metkutuksen juttu, mutta ilmojen lämmettyä se koki aina ihmeparannuksen. Niin kävi viime keväänäkin, vaikka ehdin jo ajatella, että lopetetaan siihen.”

”Ei Metkutus tietysti enää ihan nuoruutensa vedossa ole, mutta ihan asiallinen kuitenkin. Viimeksi Tampereella raskas rata ei käynyt ja väsy tuli, mutta jos Kuopiossa on nopea keli, niin odotan rahasijaa”, Paavola lisää.

Kotioloissa joka paikan höylä

Tallissa sen tähti ja lippulaiva ei ole tarvinnut eikä saanut erityiskohtelua – melkein päinvastoin.

”Jos on ruuhkatilanteita, Metkutus on melkein se viimeinen hevonen, joka ajetaan tai otetaan sisälle – sille käy kaikki. Se on sellainen joka paikan höylä”, Juha-Matti Paavola kuvailee.

”Vaikka se on ori, se on myös sellainen hevonen, jolla voi pistää harvemmin hevosella ajavat sukulaisetkin ajamaan. Varmaan se oppisi ajamaan vaikka kirkkokyytejä kieseillä, jos sen siihen opettaisi .”

Vuodenvaihteessa Metkutus muuttaa kuitenkin toisen omistajansa ja Juha-Matin siskon, Teija Lampelan luokse Perhoon.

”Teijalla on kotona kaksi siitostammaa, ja vien tästä yhden lisää ja Metkutuksen sinne. Keväällä Metkutus palaa takaisin astumaan tammoja sen verran mitä on kysyntää.”

Pääpaino varsojen opetuksessa

Hevosia Juha-Matti Paavolan tallissa riittää, vaikka hyvin menestynyt Menokskaan ei tällä hetkellä tallin vahvuuteen kuulu.

”Se rupesi vähän nyökkäämään toista etusta, ja kun mitään vikaa ei oikein löydetty, se sai mennä pariksi kuukaudeksi Sofialle (Mansikka-aho) pihattoon”, Paavola kertoo.

”Hevosia on siitostammat mukaan lukien kolmisenkymmentä, mutta kuusi lähtee pois, kun kaikki varsat on opetettu. Mun systeemi perustuu pitkälti opetukseen, ja tykkään siitä.”

”Asiakas on keskimäärin paljon tyytyväisempi silloin, kun se hakee pois opetetun ja sisäänajetun varsan kuin silloin, kun se hakee pois keskinkertaisesti menneen iltaravihevosen”, Juha-Matti vertaa.