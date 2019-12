Epävarmuus leijuu raviurheilun talouden yllä – taustalla Veikkauksen tuotonjako

Elina Paavola

Raviradoilla ymmärretään muutoksen välttämättömyys kilpailupäivien määrän suhteen. Päätöksenteko takkuaa osaksi, koska ravipäivien määrä on pitkälti sidottu ratojen saamaan valtiontukeen.

Tulevaan vuoteen liittyy ravien taloudessa epävarmuutta.

Kasvatustukien kohdentamisen linja on elänyt maa- ja metsätalousministeriössä (MMM), mikä liittyy Veikkauksen tilanteeseen, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkisen sanoo.

"Lähtökohtaisesti kasvatustukia maksetaan hieman enemmän tulevana vuonna kuin tänä."

Kasvatustukia keskitetään harvemmille hevosille. Suomenhevosten ratsastusluokille maksettu, yhteensä noin 20 000 euron tuki poistuu kokonaan (MT 9.9.).

Hippoksen hallitus on Mäkisen mukaan linjannut, että kasvatuksentukia kohdennetaan nuorille hevosille.

"Mutta prosentteja eri-ikäisille hevosille ei ole vieläkään voitu lyödä lukkoon. Toivon mukaan saamme tehtyä sen pian."

Veikkauksen tuloutus on epävarmuustekijöistä suurin, sillä totopelit ovat laskeneet kilpailutapahtumien kehittämisestä huolimatta.

Kokonaisuutena palkinnot ovat silti Mäkisen mukaan alkavana vuonna vähän korkeammat koskaan aiemmin,

"Toivotaan, ettei se siitä putoa jatkossakaan, Meidän pitää alana miettiä, miten toimitaan parhaalla mahdollisella tavalla", hän viestittää.

Rakenteita eli käytännössä sitä, millä kaikilla radoilla on jatkossa järkevä ajaa kilpaa ympäri vuoden, on väkisin mietittävä lähivuosina.

Yhteinen tahtotila on, että raviurheilua voidaan harjoittaa koko maassa. Hippoksen valtuuskunta ei kyennyt marraskuun lopussa päättämään, mitä laajasti valmistelluista talousvaihtoehdoista lähdetään kehittämään eteenpäin. Mäkisen mukaan Hippoksen hallitus jatkaa valmistelua.

Oma ongelmansa on, että ratojen valtiontuki on nykyisellään suurelta osin sidottu ravipäivien määrään, minkä vuoksi radoilla ei ole suurta intoa uudistuksiin. Nykyisellä mallilla, joka on siis valtiontukien vuoksi hyväksytettävä EU:lla, ajetaan vielä vuodet 2020–2021.

Hippos on myös osaltaan pyrkinyt vaikuttamaan keskeisten ministerien ja eduskunnan suuntaan yhdessä muiden Veikkauksen edunsaajien kanssa. Uusi pääministeri on vielä tapaamatta.

Edunsaajilla on yhteinen ohjelma, jossa Mäkinen ei ainakaan myönnä esiintyvän ristikkäistä, keskinäistä vetoa.

"Ryhmässä yhteinen tahto on varmistaa Veikkauksen tuotonjako. Ministerien kanssa on keskusteltu hallitusohjelman kirjauksesta, että tuottojen laskiessa tuottotaso kuitenkin korvataan. Epäselvää on, mitä se tarkoittaa."

Meneillään on myös arpajaislain uudistus, ja Hippos haluaa päästä muiden edunsaajien joukosta mukaan sitä valmistelevaan ryhmään.

Lounasravit jäävät pois vuodenvaihteessa. Vuoden ravikalenterista vähenee 38 päivää 510:een.

Suomen Hippoksen kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen ei usko, että radat koettavat kompensoida päivien pudotusta lisäämällä lähtöjen määrää. "Kilpailevien hevosten määrä on kuitenkin rajallinen."

Viime viikkoina on lähtöjä peruttu hevosten niukkuuden vuoksi.

Huonot kelit vaikeuttavat radanhoitoa ja valmentamista, hevoset sairastelevat, Pekonen arvioi syitä.

Lisäksi kolme rataa siirsi alkuvuoden pakkasjaksolla pitämättä jääneet ravit joulukuulle, mikä vaikutti hevosten jakautumiseen radoittain.

Pekonen soisi näkevänsä enemmän raviratojen yhteistyötä kalenterin suunnittelussa. Toistaiseksi se on hänen mukaan toteutunut parhaiten pohjoisten ratojen kesken.

Lue myös Ravinetin tuottajan Antti Savolaisen kommentti: Vapahtajaako odotellaan?