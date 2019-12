Uutisviikko minuutissa: Grainfield Aiden, Santtu Raitala ja Show Time

Anu Leppänen

Hannu Korven Ruotsin turnee on käynnistynyt hienosti ja tuottanut jo yli 200 000 kruunua palkintorahoja. Jatkuuko Grainfield Aidenin Toto75-voittokulku tiistaina Axevallan multijackpot-kierroksella? Arkistokuva

Tässä jouluviikon tärkeimpiä uutisaiheita ja alkavan viikon kohokohtia meiltä ja muualta:

Maanantai 23.12.

Ravinetin kuninkuusravigallupin tulos julkistettiin.

Kuninkuusravit haussa – kansa tahtoo PowerParkiin

Hannu Korpi voitti Mantorpin Toto75-kierroksella Grainfield Aidenilla, ja vieläpä pystyyn. Leon täydensi monté-lähdön kakkossijallaan Korven hienon päivän.

Keskiviikko 25.12.

Vincennesissä Björn Goopin Tellmeastory ravasi suomalaiselle omistajaporukalleen joululahjaksi 14 000 euron arvoisen kakkossijan.

Uumajan Toto75-kierroksen parhaasta suomalaissijoituksesta vastasi Blue Moon Stella, joka tsemppasi raskaan juoksunkin jälkeen urheasti kakkoseksi. Saxoi hukkasi lopussa ravinsa ja laukkasi totosijan. Täytelähdöissä Mika Forss voitti kaksi lähtöä, toisen Sanna Sujalan Samaras K.M.E:llä, ja Veikko Haakapangas voitti Redhot Tap Dancerilla.

Torstai 26.12.

Solvallan Toto75-finaaleissa Elian Web kiri kultadivisioonan kakkoseksi tullen täysissä voimissa voittaja Stepping Spaceboyn takana pussissa maaliin. Martin de Bos kiri hopeadivisioonassa vahvasti pronssille.

Killerin avoimen tammaryhmän voittoon kiri Tutun Impi. Toto65-rivi äityi niin vaikeaksi, että viisi oikein –tuloksiakin löytyi vain yksi.

Perjantai 27.12.

Ajajaliiga ratkesi hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta.

Santtu Raitala liigavoittoon – ”Tuntui pitkään ihan saavuttamattomalta”

Zola Boko astuu Suomessa 2020

Goopin suomalaiset tyrkyllä Vincennesiin uudenvuodenpäiväksi

Epävarmuus leijuu raviurheilun talouden yllä – taustalla Veikkauksen tuotonjako

Vuodenvaihde ei tuo pakolliseen kilpailuvakuutukseen toivottuja parannuksia vaan päinvastoin: vuoden 2020 alusta lähtien pakollinen kilpailuvakuutus ei sisällä enää hevosen henkivakuutusta eikä se korvaa hevosen arvonalennusta.

Hippos: Muutoksia pakollisen kilpailuvakuutuksen ehtoihin 1.1.2020 alkaen

Myös Hevosurheilu kertoi huonoja uutisia hevosenomistajille:

HU: Osallistumismaksu kaikille maakuntaradoille

Lauantai 28.12.

Kuopiossa Kavioliigan lähdön yllätysvoittoon kiri T.Rex. Suomenhevosten kovimmassa tasoituksessa oli dramatiikkaa, kun Lorutyttö kaatui rataan kesken lähdön ja se keskeytettiin. Monen mielestä liian hätäisesti, koska kukaan ei häiriintynyt ja Lorutyttö pääsi nopeasti jaloilleen. Voiton vei lopulta Humiseva, kilpauransa päättäneet Metkutus ja Vieskerin Valo eivät pystyneet nousemaan rahoille.

Rommen Toto75-kierrokselta tuli suomalaisvoitto, muttei Pascha Tillyn toimesta kuten odotettiin. Barbro Carlsson tarjosi jymy-yllättäjä Show Timelle todellisen unelmajuoksun, ja voittorahat lähtivät Ahvenanmaalle. Pascha Tilly oli hopeadivisioonan mainio kakkonen ja Propulsion odotetusti kultadivarin kunkku.

Sunnuntai 29.12.

Oulun kauden päätösraveissa juhlivat Vaellus ja Callela Leonard.

Vincennesissä Prix de Bourgogne päättyi Billie de Montfortin yllätysvoittoon ennen Bahia Guesnot’ta ja Vivid Wise Asia. Voitto oli Billielle ensimmäinen Ranskan maaperällä yli neljään vuoteen!

Alkavan viikon kohokohtia

Maanantai 30.12.

Magic Monday on jaettu Lahden ja Seinäjoen kesken.

Åbyn lounasravien kolmannessa lähdössä Etelä-Ruotsin parhaisiin ohjastajiin kuuluva Stefan Söderkvist, joka 1.1. täyttää 63 vuotta, ajaa ilmoituksensa mukaan viimeisen kerran kilpaa. Noin 3300 voittoa urallaan ajanut Söderkvist kertoo haluavansa viettää enemmän aikaa perheensä kanssa. Hän aikoo asua ainakin osan vuodesta synnyinseudullaan Sundsvallissa ja hiihtää.

Tiistai 31.12.

Uudenvuoden vastaanottamisen voi aloittaa Forssan Pilvenmäeltä kello 16.

Samaan aikaan starttaa Axevallassa vähintään 2,8 miljoonan euron bonusrahan ryydittämä Toto75-multijasckpotkierros. Keskipohjalaislähtöinen Åbyn valmentaja Mikko Aho on kierroksen avainhahmo viidellä valmennettavallaan. Näistä kahta ajaa USA:sta Ruotsissa vieraileva Åke Svanstedt, kun taas ainakin Carl Johan Jepsonin ohjastamilla HögstenaStalldrängillä ja Callmesallylla on hyvät voitonsaumat. Myös Ruotsissa talven viettävä Hannu Korpi on paikalla viimeksi ylivoimavoiton ottaneella Grainfield Aidenilla.

Vincennesissä IMT Talli Oy:n Noble Dolly ja For You Kotka Oy:n Whole Lotta Love juoksevat noin kello 17.10 Prix de Charlevillessä 2850 metriä 16650 euron ykköspalkinnosta.

Keskiviikko 1.1.

Uusi ravivuosi starttaa Vermosta ilmaisraveilla kello 18. Kuuman keskiviikon Toto64-jackpot on 110 000 euroa.

Ruotsin Toto86-pelissä on myös jackpot. Vajaat 600 000 euroa bonusrahaa tarkoittaa, että täysosumalla voi parhaalla tuurilla saada jopa 1,3 miljoonaa euroa. Suomalaisedustus on laaja, kun mukana ovat mm. Tuomas Pakkanen Crystal Coolilla sekä Uomo Show’lla, Jyrki Filatoffin valmentama Lil Belinda ja Hannu-Pekka Korven Die Kaiserin rattaillaan Mika Forss.

Nina Pettersson-Perklénin tallista mukana ovat puolestaan Religious ja Knowwhentohold'em. Risto Salmela lähtee Solvallaan valmentamallaan New Life Wheelsillä ja Jani Oinonen Boulder Lukella. Olli Koivunen taas on paikalla Ricoconen kanssa.

Lauantai 4.1.

Vermossa ajetaan lämminveristen Kavioliigaa.

Jägersron 75-kierroksen suomalaisittain kiinnostavin hevonen lienee hopeadivisioonassa Tuulilaukka Oy:n Martin De Bos. Sitä valmentaa Petri Puro ja ohjastaa Peter Ingves.