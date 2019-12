Palkinnot putoavat Ruotsissa

Anu Leppänen

Keskiviikko palaa 2020 Solvallan ravien vakioajankohdaksi. Huonona uutisena Ruotsista kerrotaan, että ravien palkinnot laskevat eli Solvallassakin ajetaan alkavana vuonna kulunutta pienemmästä rahasta.

Tuo vajaan viiden miljoonan euron säästö kaivetaan Svensk Travsportin suunnitelman mukaan 75-palkinnoista, V86-lähtöjen ja kolmevuotislähtöjen palkinnoista sekä kasvattajapalkinnoista. Esimerkiksi alimpien 75-divisioonien ykköspalkinnot putoavat normaalikierroksilla 125000 kruunusta 110000:een ja finaalikierroksilla 250 tuhannesta 220000:een. Kultadivisioonissa pudotus on vielä karumpi: 200000:sta 150000:een kruunuun.

Tämä on erittäin huono uutinen, paitsi ruotsalaisille, myös muiden Pohjoismaiden hevosihmisille. Raviurheilu on muuttumassa Pohjoismaissa kasvavissa määrin yhdeksi pohjoismaiseksi urheilumuodoksi, jonka suurimpana veturina Ruotsi toimii. Kilpailumatkat maiden rajojen yli ovat yhä yleisempiä niin Suomesta kuin muistakin Pohjoismaista. Tämä on auttanut luomaan mielikuvaa kansainvälisestä huippu-urheilusta.

Kaikkiaan Ruotsin keskusjärjestö ST on budjetoinut 80 miljoonan kruunun leikkauksen kuluihinsa vuodelle 2020. Plussaakin tulee sentään johonkin kohtaan palkintoskaaloja. ST on nostamassa arkiravien palkintoskaaloja sijojen 3-6 osalta.

"Painopiste raviurheilun tulevaisuustyössä on harrastuksen laajuudessa ja nuorisotyössä", kertoo ST:n puheenjohtaja Marjaana Alaviuhkola joulukuussa Sulkysport-median haastattelussa.

Pääset tästä Sulkysportin uutiseen.