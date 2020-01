Uusivuosi Ruotsissa oli suomalaisten juhlaa

Anu Leppänen

Matti Lammelan Lovely Secret aloitti Hannu Korven juhlat tiistaina Axevallassa. Arkistokuva

Grainfield Aiden kuului jouluaatonaaton 75-yllätysvoittonsa jälkeen Axevallassa suosikeihin, vaikka jenkkikärryttömyyden volttilähdössä pelättiin heikentävän hieman suoritusta. Jos se jotain vaikutti, niin komeaa kirivoittoa se ei kuitenkaan estänyt. Toisen voiton Hannu Korvelle toi 3. parista ulkona hyvin kirinyt Lovely Secret.

Kakkossijan Suomeen toi 2. parista ulkoa Reima Kuislan omistama ja Timo Nurmoksen valmentama nousukas Be The One.

Keskiviikkona Solvallassa Nina Pettersson-Perklénin valmentama Religious piti sisäradalta keulat ja voitti kuin hölkötellen. Samaan tyyliin seurasi selästä kakkoseksi Olli Koivusen Joyride Luxi.

New Life Wheelsilläkin Mika Forss pääsi keulaan, mutta se taipui loppusuoralla viidenneksi. Jorma Kontio kiritti Jani Oinosen Boulder Luken kakkoseksi. Hannu-Pekka Korven Die Kaiserin toi Forssille vahvan kirin päätteeksi kolmossijan.

Tuomas Pakkasen hevoset osoittivat riittävänsä hyvin Solvallassa ja saivat kaikki rahaa. Uomo Show ja Crystal Cool olivat neljänsiä, Boulder Pearl ja She Is Cecilia viidensiä. Kuudennet rahat Suomeen toivat Petterson-Perklénin Knowwhentohold’em ja Sirpa Tienhaaran Mister Lane. Koivusen Ricocone laukkasi noususta loppukurviin, ja Jyrki Filatoffin Lil Belindan kiristä tuli liian pitkä.