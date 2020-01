Uutiset

Torbjörn Jansson sai sydäninfarktin Uutiset Riku Niittynen Ruotsin menestyvimpiin hevosmiehiin vuosikymmenet kuulunut Torbjörn Jansson sai tiistaina sydäninfarktin. Hyvänä uutisena Jansson kertoo kuitenkin Sulkysportissa "voivansa hyvin".

Anu Leppänen

Torbjörn Jansson on ennen kaikkea Solvallan mies. Sieltä on suurimmat menestykset, mm. Elitloppet -voitto, ja siellä Jansson on ohjastanut "aina".

Jansson, 65, on kotitradallaan Solvallassa "aina", ja keskiviikkoillan ohjastajanvaihdokset saivat miettimään, mistä on kysymys? Jansson oli viety Uppsalaan Akademiska Sjukhusiin ambulanssilla tiistaina ankarien rintakipujen vuoksi, ja hänen oli todettu saaneen sydäninfarktin. Keskiviikon Sulkysportin mukaan hätää ei kuitenkaan ole. "Olo on nyt ihan pirteä ja freesi", Jansson kommentoi. "Lääkäreiden mukaan pitää lähteä heti liikkeelle ja olla niin aktiivinen, kuin mahdollista. Joitakin päiviä tässä menee kuitenkin vielä sairaalassa tarkkailussa. Kaikki vaikuttaa olosuhteisiin nähden lupaavallta joka tapauksessa." Janssonia ei nähdä tietenkään toviin kilvanajossa, mutta häntä kaivataan takuulla. Hän on yksi niistä harvoista raviartisteista, joille yksi nimi riittää. On Stig H. (Johansson), Jorma (Kontio), Örjan (Kihlström) ja on Jansson, vain yksi Jansson. Torbjörn Jansson valittiin Ruotsin ravien Hall Of Fameen 2018. Hän hallitsi ohjastajana ja valmentajana Euroopan kaviouria sekä otti Elitloppetinkin Meadow Roadilla 80-luvun puolivälissä. Jansson valmensi myös nuorta Victory Tillyä, Ruotsin eniten ansainnutta ravuria, mutta suurimmat voitot ruunalle tulivat Stig H. Johanssonin tallista. Jansson ohjasti sillä kuitenkin Gran Premie delle Nazionin Italiasta. Suurvoittoja on tullut tasaisena nauhana ja 2018 hän ohjasti mm. suurimman kaksivuotiskisan Uppfödningslöpiningin ykköseksi (tasapääjuoksulla) Belkerillä. Pääset tästä Sulkysportin uutiseen. Aiheet Torbjörn Jansson sydäninfarkti