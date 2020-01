Short In Cash pyhänä Vincennesissä

Björn Goopilla lähinnä voittoja napannut suomalaisomistuksessa kilpaileva Short In Cash on startissa sunnuntaina.

Anu Leppänen

Björn Goop on Pariisin talvimeetingin pääosissa myös suomalaissilmin. Pyhänä hän ajaa Stall Nikkanen Oy:n kasvattamaa ja sen sekä MP Silva Oy:n omistamaa Short In Cashia todennäköisesti suosikkina Vincennesissä.

Aiemmalla urallaan Petri Puron valmentama tuore kuusivuotias on Goopin tallista startannut kahdeksan kertaa ja voittanut viidesti. Vincennesissä tänä talvena startti on kolmas, ja ori on osoittanut sopivansa hiilimurskalle ja mäkiin hyvin. Ensimmäisellä yrittämällä tilaa tuli myöhään, ja vaikka Short In Cash kiri eri vauhtia, se ehti vain kakkoseksi. Viimeksi se kierteli alkumatkan ulkoratoja, mutta silti loppu sujui vaivatta keulapaikan irrottua.

Sunnuntain Prix de Vic Sur Ceressä Stall Nikkanen Oy:n kasvattama ja saman yhtiön sekä MP Silva Oy:n omistama Short In Cash kilpailee vain seitsemän hevosen lähdössä 2850 metrillä tasoituslähetyksellä 26550 euron ykköspalkinnosta. Vastassa Björn Goopin ajokilla on mm. Alessandro Gocciadoron valmentama Pohjoismaissakin menestynyt Volnik Du Kras. Jälkimmäistä ohjastaa Pietro Gubellini.

Pääset tästä sunnuntain kolmannen lähdön, joka ajetaan 15.35 Suomen aikaa, listaan.