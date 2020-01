Hevosedunvalvonnan uusi vaikuttaja Helena Halinen tuntee huipputallien elämän – "pirusti töitä, mutta aivan mahtavia ihmisiä"

Jaana Kankaanpää

Helena Halinen on toiminut 20 vuotta ratsastusterapeuttina. Perheen tallista löytyy eri tarkoituksiin neljä hevosta ja kaksi ponia. Halisen aiemmat kasvatit ovat lämminveriravureita, joten Camrista kantava Vilholan Vilma on aluevaltaus suomenhevospuolelle.

Janakkalalaisen ratsastusterapeuttiyrittäjän ja raviharrastajan Helena Halisen elämään hevoset ovat kuuluneet pikkutytöstä asti. Edunvalvonnan keskeiseen rooliin valittu Halinen aloitti työnsä Pekka Korvella Vihdin Huhmarissa.

"Olin ratsastusharrastaja ja minulla oli oma ratsukin. Sitten lähelle tuli ravitalli, ja innostuin siitä. Olin vielä lukiossa,kun soitin Pekalle, että ottaisiko hän mut töihin. Hämmästyksekseni hän otti", Halinen naurahtaa.

Korvelta Halinen siirtyi lukion jälkeen välivuotena Floridaan Sören ja Jan Nordinille, jotka toimivat silloin yhdessä. Stakes-hevoset valmennettiin siihen aikaan Floridassa ja ne siirtyivät sitten kilpailemaan koillisten osavaltioiden suurille radoille muun muassa New Jerseyyn.

Seuraava työnantaja oli Stig H. Johansson Ruotsissa.

"Menin ensin kesätöihin ja sieltä kysyivät, tulenko myös joulun-uudenvuoden ajalle tuuraamaan. Meninhän minä ja sitten myös seuraavana kesänä", maatalousalan perustutkinnon tuolloin kotimaassa suorittanut Halinen kertoo.

Opinnot jatkuivat fysioterapeutiksi, mutta ravitallien viikonloppu- ja lomatuuraukset pysyivät ohjelmassa. Ystäväni Marjo Kivimaan kautta työnantajaksi vaihtui Risto Airaksinen, jonka talli Hämeenkoskella oli uusi.

1980-luvun lopulla ja vielä hetken 90-luvun puolellakin elettiin raviurheilun kulta-aikaa.

"Siihen aikaan oli tosi tekemisen meininki,. palkinnot hyviä ja Korvella ja Airaksisella oli hienoja hevosia."

Todellisia maailmanluokan hevosia Halinen pääsi hoitamaan niin Floridassa kuin Ruotsissa.

"Stig H:lla Queen L oli aivan mieletön hevonen. Sain sen passiksi kesällä. Ja Nordinin tallista tutuksi tulleita hevosia tuli sitten myös Suomeen: To the Gate Ristolle ja Pekka osti You´ve Got a Friendin."

Helena Halinen sanoo saaneensa ravitallivuosiltaan pelkästään myönteisiä muistoja.

"He olivat kaikki aivan mahtavia valmentajia, suuria persoonia ja myös hyviä työnantajina."

"Töitä tehtiin kyllä aika pirusti", tulee perään lisäys nauraen.

Tosin Floridassa työnä oli hoitaa vain kaksi passihevosta. Päälle tuli kuitenkin myös pitkä reissaaminen.

Myöhempää ratsastusterapeutin yrittäjyyttäkin ajatellen oppia tuli sekä toimimisesta erilaisten ihmisten että monenmoisten hevosten kanssa. Nuorelle ihmiselle kokemukset olivat luonnollisesti tärkeitä muutenkin kiinnittymisessä työelämään ja omien vahvuuksien löytämisessä.

"Näin jälkikäteen kun katselee kuvia, huomaan myös, kuinka kansainvälisiä paikkoja ne olivat. Johanssonilla oli muun muassa ihmisiä töissä aivan ympäri maailmaa. Samalla tuli siis myös tutustumista eri kulttuureihin."

Nykyisin raviurheiluharrastukseen kuuluu yksi oma kasvatti, jota Halinen valmentaa kotona. Tytär Henriikka Rantanen on saavuttanut menestystä raviponeilla – varsinkin A-poneissa Smedens Max Speediillä, joka oli Ruotsin mestaruuksissa viime kesänä toinen.

Smedens Max Speedin valmentamista Rantanen edelleen jatkaa, vaikka ohjastus siirtyy nuoremmalle kuskille. Itse hän tulee myös ohjastamaan edelleen B-poneissa Amor Danilla. Molemmilla tähdätään ponikuninkaallisiin ja myös Ruotsin pääkilpailuihin.

Äiti ja tytär osallistuvat lisäksi kesäisin Riihimäen ravien järjestelytehtäviin.

Halinen on kasvattanut tähän asti lämminverisiä, mutta nyt siitoksessa on tallin uusin jäsen Vilholan Vilma, joka kantaa Camrista.

Helena Halinen alkaa johtaa MTK:n yhteydessä toimivaa hevosverkostoa, joka aloittelee toimintaansa tammikuun aikana. Sen varapuheenjohtajaksi valittiin Suomenhevosliiton puheenjohtaja Timo Ryynänen Lieksasta. Verkoston muut nimetyt edustajat ovat ruotsinkielisen tuottajajärjestön SLC:n edustajana maanviljelijä, FWB-ratsujen kasvattaja Johanna Wasström sekä Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää ja Suomen ratsastajainliiton SRL:n tallitoiminnan kehittämispäällikkö Minna Peltonen.

