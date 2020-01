75-karonkka: Fysiikan lait tulivat vastaan

SUomen Hippos / Juho Hämäläinen

Peto on irti! T.Rex kiri Kavioliigassa toiseen peräkkäiseen voittoon. Shadow Of Brisbane (3) tarjosi keulasta hyvän vastuksen.

Tammahuipulle ryminällä rynnivä Layla koki Vermossa saman kohtalon kuin pikkuleijonat illalla Ostravassa: kaikki meni alusta lähtien karmaisevalla tavalla pieleen. Lopussa fysiikan lait tulivat vastaan.

Toto75-1

Shadow Of Brisbane on päässyt harvoin juoksemaan keulassa ja vielä harvemmin siitä hävinnyt. Täytyy siksi nostaa hattua korkealle T.Rexille, joka lopetti Kavioliigassa 400 metriä 2. ulkoa 08,1 ja tuli ohi! Edes alusta lähtien mukana rakennustyössä olleen Mika Forssin muutto Ruotsiin ei tunnu hidastavan nyt ”Pedon” menoa. Iikka Nurmosen statistiikka ruunan rattailla on komea: 3 voittoa 4 startista.

3. sisällä juossut Workout Wonder jäi voimat tallilla pussiin. Mietityttämään jäi, miksei Esa Holopainen kääntänyt koko loppusuoran edessä laukannutta Donato E:tä turvakaistalle ja avannut tallikaverille kiritilaa. Eikö turvakaista ollut turvallisessa kunnossa?

Toto75-2

Sheikki on saanut harvoin niin hyvää selkäjuoksua kuin nyt, ja kun matkakin (2520 metriä) oli mieleen, niin voittohan siitä tuli. Kaikki kunnia kuitenkin myös johtaneelle Vaellukselle ja lyhyen lähtölaukan jälkeen vetotöitä toisella radalla tehneelle Tuurin Toivolle, jotka tulivat aivan samassa rintamassa maaliin.

10-vuotiaat Sheikki ja Tuurin Toivo mahtuisivat vielä sekä ikänsä että voittosummansa puolesta Pariisin kylmäveriotteluun. Toivotaan, että ne nähdään helmikuussa siinä!

Toto75-3

Kun Layla oli kiertänyt toissa startissaan Tutussa joka metrin 3. rataa ilman vetoapua ja voittanut silti, meistä moni uskoi sen tekevän tarvittaessa saman nytkin. 75-lähdössä sama temppu ei kuitenkaan onnistunut, kun 1. kaarre meni peräti 4. rataa pitkin eikä hevonenkaan ollut Kari Puosin käteen ihan parhaimmillaan. Puosi ihmetteli, ettei kuolemanpaikka ollut puolimatkassa tarjolla, ja syystä. Sitä puolustanut Kukkarosuon Iita oli täysin pelaamaton ja väsyi lopussa niin pahoin, että suosikin tarjoama vetoapu olisi kannattanut ottaa vastaan.

Nyt siitä nautti 3. radalla Siporin Santtu ja kiri loppukurviin voittajan elkein. Piirron Tuiskulla oli keulassa kuitenkin voljenkorsia käyttämättä, ja se puolusti paikkaansa perille saakka varmoin ottein.

Toto75-4

Vermossa on takaa vaikea tulla, sen tiedosti myös Olli Koivunen Rose Cogerin rattailla ja suunnisti heti keulaan avanneen Firemakerin rinnalle. Ohi ei kuitenkaan ollut asiaa, kuten ei nappijuoksun jälkeen hyvin kakkoseksi kirineellä Five Finger Crawlillakaan.

Suurella sydämellä raviurheilevan Sari Tammisen menestyksistä ei voi kuin iloita, ja erityisen hyvältä ne maistuvat varmasti hänestä itsestäänkin nyt, kun tallin ikonilla Andreella tökkii. Mukavaa oli nähdä myös Ilkka Korpi takaisin suomalaisessa voittajakehässä yli puolentoista vuoden tauon jälkeen.

Toto75-5

Kaksoisvoittoon ylsi ainoana Iikka Nurmonen. Mutta olisi tuskin yltänyt ilman viime syksyn Vermon loppusuoran pidennystä – niin pitkään ja sitkeästi Capo puolusti johtopaikkaansa. Tasaisen kovan matkavauhdin jälkeen senkin oli Fountain Dynamiten 11,4-vauhtisen 800 metrin kirin edessä taivuttava.

Toto75-6

Antti Teivainen harvoin hyvällä hevosella keulasta häviää – eikä hävinnyt Thai Profitillakaan. Voitto oli sille jo viides peräkkäinen! Täydet pinnat myös 700 metriä 3. rataa ilman vetoapua 09,4 lopettaneelle Hazelhen Hermekselle ja sen kanssa 09-lopetuksessa tiukasti kakkossijasta vääntäneelle kuolemanpaikan Com Miltonille.

Toto75-7

Vixpress Li oli selkeä suosikki juoksemaan keulasta, mutta yllättäen nopeampia oltiin sekä sisä- että ulkopuolelta eikä keulapaikka ollut haettavissa edes toisessa aallossa. Sen haki – ja piti maaliin saakka – kasiradalta liukkaasti lähtenyt Stonecapes Picasso.

Keulapaikka oli voiton avain, vaikka Juiceman tarjosi rinnalta hienon vastuksen. Voittajavoimin näytti loppusuoraa kirivän nappijuoksun jälkeen myös Sunbeam, mutta se painoi lopussa sen verran sisäänpäin, että sijoitukseksi jäi kolmas.

Tipsikirjaan Cocktail Princess, jolle kiritilat löytyivät vasta 200 metriä ennen maalia. Täysi matka ja joku muu hyvä lähtörata kuin 1, niin tamma voittaa heti!

Oikea Toto75-rivi, Vermo 4.1.

7 T.Rex

5 Sheikki

6 Piirron Tuisku

1 Firemaker

9 Fountain Dynamite

4 Thai Profit

8 Stonecapes Picasso

7 oikein –tuloksille 303,96 euroa, 6 oikein -tuloksille 6,18 euroa. Vaihto: 263 887,01 euroa.