Uutisviikko minuutissa: Short In Cash jälleen voittoon Vincennesissä

Tässä viime viikon tärkeimpiä uutisaiheita meiltä ja muualta:

Maanantai 30.12.

Viikko alkoi huonoilla uutisilla länsinaapurista.

Palkinnot putoavat Ruotsissa

Norjasta tuli suomalaisittain mukavampia uutisia.

Jättivoitto Suomeen jo superkierroksen aattona

Tiistai 31.12.

Kaksinkertainen Kymi GP -voittaja Trebol päätti uransa

Hannu Korven vuosi päättyi Axevallassa voitokkaasti. Grainfield Aiden kiri 75- ja Lovely Secret tavallisen lähdön voittoon. Guilty Pleasure laukkasi häirittynä. Reima Kuislan omistama Be The One oli lähdössään toinen.

Forssassa Suomen ravivuoden viimeinen voittaja oli Oilsheik. Se sinetöi Harri Koivusen tallin supervuoden voittosaldoksi 177.

Keskiviikko 1.1.

Viime vuoden voitoitta ravannut Naputus avasi uuden vuoden parhaalla mahdollisellla tavalla – ja vieläpä maan pääradalla Vermossa! Voitto Larsmanista ratkesi tosin vasta maalikameran kuvasta.

Religious kävi hölkkimässä 60 000 kruunun arvoisen voiton Solvallassa, ja Joyride Luxi seurasi sen selästä kakkoseksi.

Uusivuosi Ruotsissa oli suomalaisten juhlaa

Halmstadissa Celsius Evo aloitti Veijo Heiskasen tallista kolmossijalla laukan kera. Lähdön voitti Peter Ingves Petri Puron Sharp Dreamilla.

Torstai 2.1.

Hyviä ja huonoja uutisia – kummat ensin?

Juha-Pekka Ahoselle lisää hyviä uutisia – ”Ihan uskomaton asia”

Torbjörn Jansson sai sydäninfarktin

Perjantai 3.1.

Maaseudun Tulevaisuus, Hevosurheilu ja Ravitoimittajat ry vetosivat yhteistuumin Suomen Hippoksen valtuuskuntaan sen kokousten avaamiseksi medialle.

Vetoomus Suomen Hippoksen valtuuskunnalle: "Avoimuus olisi omiaan lisäämään luottamusta alan sisällä ja myös laajemmin muiden kansalaisten silmissä"

Solvallan lounasraveissa Black Caviar debytoi Mika Forssin tallista komealla keulavoitolla. Jukka Torvinen ajoi Nina Pettersson-Perklénin Vallettalla voiton ja Another Trialilla kakkossijan.

Porin Toto4-kierros oli Koivusten juhlaa: Ollin voittoajokkeina Harrin valmentamat Freelancer, Mayflower ja Le Mirage.

Lauantai 4.1.

Vermossa Kavioliigan vuosi 2020 käynnistyi kuten 2019 päättyi: T.Rexin voitolla. Sitä ajanut Iikka Nurmonen oli 75-kierroksen menestysohjastaja kahdella voitolla ja kahdella kolmossijalla.

Jägersrossa jäätiin vaille suurempaa suomalaismenestystä. Martin de Bos joutui tyytymään hopeadivisioonassa takaa viidenteen sijaan, kun kärki lopetti 10,9-vauhtia. Tasoltaan vaatimattomassa kultadivarissa Disco Volante palasi voittokantaan kuolemanpaikkajuoksulla.

Sunnuntai 5.1.

Ravinetissä alkoi uusi sunnuntaipalsta: viikon kotimaisen 75-kierroksen pakinanomaisesti yhteen vetävä 75-karonkka.

75-karonkka: Fysiikan lait tulivat vastaan

Stall Nikkanen Oy:n ja MP Silva Oy:n omistama Short In Cash jatkoi Ranskan valloituksiaan. Tuore kuusivuotias ori tienasi 26 550 euroa voittaessaan Prix de Vic sur Ceren. Kisaan osallistui seitsemän valjakkoa, joista vain kolme tuli hyväksytysti maaliin. Björn Goopin valmennettava meni 2850 metriä voltista 14,5. Se on nyt tienannut kolmesta talven Vincennesin startistaan kahdella voitolla ja kakkosella 70 900 euroa.

Katso Short In Cashin juoksu videolta

Alkavan viikon kohokohtia

Maanantai

Loppiaisen takia Magic Mondayn korvaavat kello 15 alkavat Kaustisen ravit. Fiiling palaa yli puolen vuoden tauolta, ja viimeksi voittoputkensa laukkan myötä katkaissut Jamas Vilmer yrittää paluuta voittokantaan.

Tiistai

Teivon ravien seuratuimpia hevosia ovat mm. 3,5 kuukauden tauolta palaava Eeti, Ronaldo Malibu, Iivo Niskasen ja kumppaneiden Bismarck Comery sekä Ilveksen liigavarsa Rehab.

Keskiviikko

Vermon Tammatähdessä ei juokse tällä kertaa ihan maan kovimpia lämminveritammoja. Olisiko kotiradan Cocktail Princessillä yllätyssaumat? Entä mitä tekee tauolta palaava Her Royal Highness?

Hannu Korpi jatkaa Solvallan valloitustaan T86-raveissa neljällä valmennettavallaan. Åbyn päässä Xpress-raveja aloittaa uusista käsistä Hanna Lähdekorvelta isänsä Kari Lähdekorven uusi hankinta nelivuotias ruuna Bastian, jolla on kaksi voittoa alla.

Lauantai

Kavioliiga jatkuu Lahden Toto75-raveissa, missä vuorossa ovat kylmäveriset. Lahden lähtölistat valmistuvat tiistaina ja Bergsåkerin Ruotsin 75-ravien listat maanantai-iltana.

Sunnuntai

Vincennesissä ravataan Prix de Belgique, joka on viimeinen esikisa talven suurtapahtumaan Prix d'Ameriqueen. Voittaja saa 49 500 euroa ja kolme ensimmäistä maalissa paikan kaksi viikkoa myöhemmin ravattavaan Ameriqueen.