Viikon vieras: valmentajatilaston ykkönen Nurmos on aina menossa kohti uutta

Anu Leppänen

Timo Nurmos kurottaa ravivalmentajana vuosi vuodelta kohti uusia korkeuksia. Mitä hän odottaa vuodelta 2020?

Timo Nurmos on saavuttanut ravivalmentajana melkein kaiken Euroopassa ja Pohjoismaissa saavutettavissa olevan. Nälkä tuntuu olevan jäljellä - sekä hevosten että itsensä sparraamiseen. Tähän haastatteluun, puhelimen välityksellä, Nurmos saapui kahden tunnin lenkin jälkeen saunapuhtaana.

"Valmennustilaston ykkössija Ruotsissa on hyvä juttu, ilman muuta", Nurmos juttelee.

"Ehkä kovin saavutus kaikista minulle osuneista. Se oli siinä mielessä tulollaan, että viime vuosina ollaan oltu aika lähellä ja tallin suoritus on jotenkin muuttunut koko ajan tasaisemman varmaksi. Omasta kunnosta huolehtiminen on sekin tärkeää. Kotoamme lähtee hyvät valaistut lenkkipolut, joten tekosyyt ovat vähissä, tulee kotiin sitten mihin aikaan tahansa. Urheilulliset saavutukset ovat tässä ammatissa tärkeitä, mutta ne tulokset tulevat jatkuvuudesta. Tässä ammatissa, kuten ihmiselämässä muutenkin, ei tule koskaan valmiiksi. Palapeliin löytyy aina uusia entistä parempia palasia - aina löytyy parantamisen varaa. Olen ollut mukana pitkään, ja olen onnistunut parantamaan hevosten valmennuksessa melko monella osa-alueella, mutta valmista ei tosiaan tule koskaan."

"Olosuhteet meidän treenipaikoissa on saatu hiottua aika kohdilleen. Ei ole liian kovaa eikä pehmeää treenipaikoissa; ei pölyä eikä upota. Palautuminen on hirmu tärkeää. On koitettu saada talleissa ja ulkoillessa mahdollisimman stressitön ja rauhallinen ympäristö elää ja palautua treeneistä. Ruokintaa on koitettu myös säätää aina vain paremmin kohdalleen. Näistä ja monesta muusta syntyy hevosten terveys. Siten ollaan onnistuttu viime vuosina, että hevoset ovat säilyneet aika hyvin terveenä, ja menestystä on tullut melko tasaisesti läpi vuoden."

Onko vuodelle 2020 asetettu tavoitteita tai annettu uudenvuodenlupauksia?

"Olen luvannut itselleni jatkaa sekä liikkumista että valmennusta - ei mitään sen ehdottomampaa. Valmentaminen motivoi itsessään, aina voi haaveilla paremmista hevosista ja aina on jotain, mitä ei vielä ole saavuttanut. Mutta välillä tekee hyvää päästä lenkille tai kuunnella vaikka äänikirjaa. Viimeksi 'luin' Kari Hotakaisen kirjoittaman kirjan Kimi Räikkösestä."

"Kaviourilla saavuttamattomista asioista tulee mieleen Elitloppet - sitä ei olla vielä voitettu ja se olisi kivaa, mutta kuten sanottu, ei tämä maailma valmiiksi tule. Tämä on tällaista oppimista ja elämysteollisuutta samaan aikaan. Koitetaan tuottaa hyviä fiiliksiä hevosenomistajille tekemällä huolellista työtä."

"Jos se Elitloppet pitäisi voittaa alkaneena vuonna, niin parhaat arvaukset meidän tallista voisivat olla italialaisia hevosia. Urlo dei Venti sai viime vuonna Lotteria-ajossa vamman. Sen piti tulla sen jälkeen meille, mutta se lähtikin Omaha Beachille Normandiaan toipumaan. Nyt se on ollut jonkin aikaa meillä Ruotsissa. Se tulee siis vasta keväällä ulos, mutta tuntuu mielenkiintoiselta. Un Etoile Garia en meinannut ottaa edes treeniin, kun se ei ollut voittanut pariin vuoteen. Tamma on kuitenkin ollut ihan älytön starteissaan meiltä, ja samanlaisena keväällä sekin voi yltää vaikka mihin. Nämä ja muutamat muut ovat potentiaalisia hevosia vaikka Finlandia-ajoon keväällä myös ja moneen muuhunkin paikkaan."

"Tallissa on niin mielenkiintoisia hevosia niin paljon, ettei tiedä mistä niitä alkaisi perkaamaan. On hyviä suomalaisten omistamia, kuten Hachiko De Veluwe, joka treenaa toista talvea Omaha Beachillä myös ja tähtää taas ainakin Suur-Hollolaan. Ranskan keskusjärjestön puheenjohtajan Jean-Pierre Barjonin kovasukuisia hevosia on tallissa myös useampia - hyvin kiinnostavaa materiaalia. Kolmevuotiaaksi tulleita on aikaisempaa hieman enemmän, ja ne tuntuvat hyvin jänniltä melkein kautta linjan. Kyllä tästä voi tulla oikein hyvä vuosi. Toki oltaisiin hyvällä tasolla, jos jatkettaisiin parin viime kauden voittosummien tasolla: 2018 ylittyi 40 miljoonan kruunun raja, mutta Daniel Redén voitti silloin silti sen tilaston - viime vuosi toi reilut 36 miljoonaa palkintorahoja hevosenomistajilleni."

"Varsasatsaukseen on vaikuttanut se, että saimme vuokrattua Stjärnhovissa naapuritilankin pari vuotta sitten. Siellä on hyvät tilat nimenomaan nuorille hevosille, joten olemme siis voineet satsata vielä vähän enemmän varsoihin."

"Hevonen itsessään ja niiden suvut kiinnostavat edelleen valtavasti. Minulle tulee tietoa tulee koko ajan lisää, kun tallissa on ollut vuosien varrella melkein 'kaikkia' sukuja. Melkein aina minulla on ollut sellainen tilanne, että on voinut itse pitää silmällä, millaista materiaalia haluaa talliin. Välillä on toki joutunut varsinkin viime vuosina sanomaan ei, kun ei vain ole ollut paikkoja. Sitä haluaa uskoa hevoseen alusta saakka, myös paperilla."

"Toisaalta välillä kannattaa ottaa sukujen suhteen tietoisia riskejäkin. Ja toisaalta olen sanonutkin monta kertaa, ettei se sukupaperi auta hevosta loppusuoralla yhtään - pitää vain jaksaa juosta. Myös hevosen oma rakenne, kropan malli, terveys ja psyyke vaikuttavat paljon onnistumiseen. Toki usein hevonen on aika johdonmukaisesti sellainen, mitä suku antaa olettaakin."

"Kilpailut ovat tietysti se paikka, missä ratkeaa, menikö meillä hyvin vai huonosti? Yritä löytää hevosille oikeat tavoitteet ja kilpailut, se on tottakai yksi iso osa haastetta. Kuitenkin pääsääntöisesti lähdetään siitä, että kun varsoja tulee talliin, kaikista aloitetaan tekemään ikäluokkahevosia. mikä tahansa voi olla kriteriumvoittaja, kunhan on maksettu mukaan. Kaikista ei tietenkään tule, ja suunnitelmaa joutuu matkalla muuttamaan. Osasta näkee jo suvusta tai kropasta, etteivät ne ole esimerkiksi riittävän aikaisia."

"Minulle on muodostunut toimiva suhde parhaiden ohjastajien kanssa. En edes usein alkuun tiedä, mikä lähtörata valmennettavillani on? Tieto siitä, onko hevonen mukana, riittää alkuun. Koitan saada hevosen kilpailupäiväksi mahdollisimman hyväksi, ja kuski saa huolehtia taktisista kuvioista. Paras informaatio on ihan juuri ennen lähtöä. Onko hevosella hyvä päivä, onko varusteita vaihdettu ja mitkä ovat esimerkiksi olosuhteet? Yksityiskohtia on rajattomasti. Muutama sana vähän ennen lähtöä kuskin kanssa riittää kuitenkin aina. Voin sanoa suurin piirtein, mitä odottaa hevoselta tänään, ja kuski tekee sitten ratkaisunsa sen mukaan."

"Pitkäaikainen yhteistyösuhteemme Jorma Kontion kanssa on tästä hyvä esimerkki. Ei siinä montaa sanaa ole tarvittu. Ihan perusasioita muutamalla sanalla vähän ennen h-hetkeä. Muusta ollaan sitten puhuttu paljonkin."

Anu Leppänen

Jorma Kontion ja Timo Nurmoksen yhteistyö on ollut todella pitkäaikaista ja tuottanut valtavan määrän suuria voittoja.