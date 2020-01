Pia Huusari ja Iltaset avasivat "filiaalin" Ruotsiin

Anu Leppänen

Menestys jatkuu Ruotsin puolella? Ari Moilanen, Pia Huusari ja Pinja Iltanen juhlivat tässä Orlando Pointin rinnalla Lahdessa.

Pia Huusari ja tyttärensä Pinja Iltanen matkasivat loppiaisena muutokuorman ja hevosten kera Julmyraan, jossa jo valmentavat mm. suomalaistaustaiset Reijo Liljendahl ja Katja Melkko. Huusarin puoliso Roi Iltanen pitää linnaketta pystyssä Haminan päässä.

"Ei tämä mikään hetken päähänpisto ole", Roi Iltanen kertoo.

"Syksystä saakka on ollut suunnitelmia, ja ollaan käyty paikanpäällä katsomassa eri vaihtoehtoja. Jos hevosia haluaa valmentaa, niin ei Pohjoismaissa varmaan montaa parempaa paikkaa liene, kuin tuo Julmyra. Pia ja Pinja menivät nyt kuuden hevosen ja kamppeiden kanssa eilen. Tällä hetkellä mennään näin, mutta miten näitä talleja miehitetään jatkossa, jää tietenkin nähtäväksi. Minulla on 11 hevosta sekä pätevät apuihmiset täällä päässä ja Ruotsissa Marko Korpi on luvannut käydä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan auttelemassa tallilla."

Millaisella tallilla ja kalustolla Ruotsissa aloitetaan?

"Tallissa on 11 karsinaa. Mukaan lähti nyt kuusi hevosta: Reverend Dred, Orlando Point, News Point, Deux En Un, kolmevuotiaaksi tullut ja viime vuonna yhden startin juossut ja voittanut Street Dance ja samoin kolmevuotiaaksi tullut Readly Eagle lähtivät nyt matkaan. Loput selviää jatkossa."

"Meillä on nyt kieltämättä mielenkiintoiset hevoset treenissä ja jännä tilanne muutenkin. Kovan kauden 2019 tehnyt Chief Orlando huilasi joulukuun, mutta on nyt valmennuksessa ja tuntuu hyvältä täällä meillä kotitallissa. Jos saa toivoa, niin jos ihmiset ja hevoset pysyisivät 2020 terveinä? Siitä olisi mukava lähteä liikkeelle."

Ville Toivonen

Roi Iltanen: "Jos ihmiset ja hevoset pysyvät terveinä, tulee mielenkiintoinen vuosi 2020."