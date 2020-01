Lintu-Arskan hevonen vaihtoi valmentajaa – ”Hyvin se treenaa”

Ville Toivonen

Kari Alapekkala toivoo Teisifonesta uutta menestyshevosta Aune ja Aarne Lintulahdelle. Yksi aikaisemmista oli Teisifonen emä Farming Way.

Uusi valmentaja on tallin tulokkaaseen tyytyväinen.

”Sitä ensin vähän hoideltiin, kun se tuli, ja sen jälkeen on treenattu normaalisti. Ainoa vaan, että talvi ei ole ihan normaali. Lunta on kymmenisen senttiä, kun sitä yleensä on ollut tähän aikaan puolisen metriä. Onneksi ajotiet on hyvällä jääpolanteella”, Kari Alapekkala juttelee.

Teisifonesta hänellä on pelkkää hyvää sanottavaa.

”Iso, riski tamma, ja hyvin se treenaa. Ainoa vaan, että tuli jo 5 eikä ole vielä aloittanut, mutta siihen on ollut syynsä. Ja vielähän se ehtii.”

”Omistajilla ei ainakaan ole kiire. Arska täyttää syyskuussa 85 ja sanoi, että kunhan siihen mennessä tulisi koelähtöön. Mutta eiköhän me aika pian tulla kun kesäkelit koittaa ja päästään riisumaan hokit pois”, Alapekkala suunnittelee.

”Toivotaan Aunelle ja Arskalle hyvää kilpahevosta!”

Talliin kuuluu hyvää, mutta miehelle itselleen huonompaa.

”Selkä on vihoitellut jo pidemmän aikaa, ja siksi olen pienentänyt tallia ja vähentänyt raveissa käyntiä. Autossa istuminen on myrkkyä, vaikka Mersulla ajaakin. Kivuttomaksi selän saisi leikkauksella, mutta sen jälkeen ei voisi ajaa puolesta vuodesta vuoteen hevosta, ja siksi siihen ei ole vielä ryhdytty.”

”Hevosia on nyt 7. Niistä Zola Soft aloitti syksyllä 3-vuotiaana kahdella voitolla, ja siitä voi tulla oikein parempikin hevonen”, Alapekkala mainitsee.

