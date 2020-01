Riina Villanen ja Horses First -yrityksen muut kengityssepät ovat kokoamassa verkkoon materiaalia sairaskengittämisestä tukemaan alalla toimiva ja myös hevosiin erikoistuvia eläinlääkäreitä.

Kirkkonummelainen kengitysseppä Riina Villanen suoritti toissa vuonna vaativan englantilaisen ACWF-tutkinnon hevosten sairaskengittämisessä. Hän on ainoa suomalainen ja pohjoismaisten joukossa valmistuttuaan neljäs. Tutkinnon vajaasta 350 suorittajasta naisia on alle kymmenen.

"Erikoistutkinto auttaa minua joka päivä. Tässä ammatissa ei kuitenkaan ole koskaan valmis, vaan työ on jatkuvaa oppimista", hän sanoo.

Villanen ottaa vastaan asiakkaita muun muassa Siuntion Pikkalassa Länsi-Uudenmaan Hevosklinikalla. Hän myös kiertää opettamassa neljän kengityssepän Horses First -yrityksen puitteissa. Yritys valmistaa lisäksi hevosenkenkiä 3D-tulostuksella.

12 ensimmäisen kengittäjän vuoden ajan Villanen opiskeli kotimaassa teoriasta kaiken, mitä saattoi. Hän kertoo hioneensa kädentaitojaan myös ulkomailla tällä vuosikymmenellä. Kengityksen Suomen mestaruuden hän voitti vuosina 2015–16.

"Mutta kun aloin vuonna 2016 opiskella ACWF:ää varten, en osannut ajatella, kuinka vähän silti tiesin. Opiskelu pakotti minut ylittämään itseni. Opin tunnistamaan ongelmia tilanteissa, joissa en aiemmin edes huomannut vikaa."

"Erotan nyt paremmin tilanteet, joihin ratkaisu täytyy ensin etsiä muualta kuin kengityksestä."

Se tarkoittaa siis omistajan haastattelua, keskustelua hevosta hoitaneen eläinlääkärin kanssa ja myös kollegojen kanssa eri puolilta maailmaa.

Ammattitaitoa on tunnistaa myös tapaukset, joihin ei ratkaisua löydy erityiskengityksestäkään.

ACWF (Associate of the Worshipful Company of Farriers) on perinteikäs. Kilta perustettiin jo vuonna 1350, ja tutkinnon perusteet on luotu 1890-luvulla.

