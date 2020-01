Uutisviikko minuutissa: Markku Hietanen harvalukuiseen kerhoon

Anu Leppänen

Pojantytär Eveliina Hietanen piti onnittelupuheen, kun Markku Hietasta muistettiin kunniamaininnalla elämäntyöstä viime Ravigaalassa vuosi sitten.

Ravinetti niputtaa maanantaisin menneen viikon tapahtumat koosteeksi. Tässä viime viikon tärkeimpiä uutisaiheita meiltä ja muualta:

Maanantai 6.1.

Pia Huusari ja iltaset avasivat filiaalin Ruotsiin

Markku Hietanen voitti Kaustisella Aika-Otuksella. Se tarkoitti, että mies on nyt voittanut ravilähdön kahdeksalla eri vuosikymmenellä - big respect!

Tiistai 7.1.

TravOgGaloppnytt uutisoi, että norjalaisen tappiottoman supertamman Hillary B.R:n ura on ohi. Sen viime syksynä saama hankosidevamma uusiutui, ja edessä on siitosura. Yhteensä Hillary B.R. kilpaili ja voitti 15 kertaa, viimeksi syyskuussa Tammaderbyssä.

Timo Nurmos kommentoi Ruotsin valmentajaliigan voittoaan Ravinetin Viikon vieraana.

Viikon vieras on aina menossa kohti uutta

Vaikka Iivo Niskanen väsähti Tour de Skillä, Talli Hiihtoliidon Bismarck Comery avasi kautensa Teivossa voitokkaasti. Vakuuttava keulasta oli myös Ronaldo Malibu, jota odottavat seuraavaksi uudet haasteet Ruotsissa.

Keskiviikko 8.1.

Oulussa epäonninen vuoden alku – taas tulipalo

Zola Boko Suomeen ensi viikolla – astutusmaksukin sovittu

Vermossa Ari Moilanen voitti kaksi Toto64-lähtöä Leo Mönttisen valmennettavilla ja kolmannen hurjassa kunnossa tauolta palanneella Deangelolla. Keulasoolon jälkeen suosikki Bring Me Brodde jäi 20 metrin päähän.

Solvallassa "suomalaisimman" voiton ajoi oppilaslähdössä Ida Riesterer keulasta Tuomas Pakkasen Crystal Coolilla. Hannu Korpi ajoi Janis Joplin Bokon kakkoseksi ja Langen’s Airbornen neljänneksi. Lisäksi Jorma Kontio ajoi kaksi voittoa Timo Nurmokselle ja Tomi Haapio yhden Petri Salmelalle.

Torstai 9.1.

Pekka Korpi kävi testaamassa Mikkelin remontoidun kaviouran ja otti samalla kantaa ravipolitiikkaan.

Yle: Pekka Korven resepti raviurheilun vahvistamiseksi : ”Osa radoista liigatasolle ja niihin suuremmat palkintorahat”

Uumajassa Twinquit sortui suursuosikkina laukkailemaan, mutta Mika Forss kiritti voittoon tallikaveri Explosive Elviksen. Reima Kuislan 7-vuotiaalla Quite Easyn pikkuveljellä Make Someone Happylla Forss ajoi kakkossijan, ja kakkoseksi ylsi Dagens Dubbel –lähdössä myös The Swede rattaillaan Ville Pohjola.

Perjantai 10.1.

Finlandia-ajon ja Elitloppetin yhteistyö laajenee

Ruotsin ravigaalan seitsemän ensimmäisen kategorian ehdokkaat julkistettiin. Henna Halme on ehdolla Vuoden komeetaksi!

Sulkysport: Ensimmäiset ehdokkaat

Vincennesissä I.M.T.-Tallin Noble Tilly kiri lähdössään neljänneksi. Myös Majestic Man aloitti Ranskan turneensa lupaavasti.

Voi Taisto – debytoi viitossijalla Viincennesissä, mutta hylättiin

Kouvolassa Jarmo Saarela taituroi tuplan kotiradan Arsi Skytän talliin.

Lauantai 11.1.

ME-tamma Gloria Web siirtyy Perttuselle

Sulkysport: Nämä ovat ehdolla Ruotsin Vuoden hevoseksi

USA:ssa syntynyt Propulsion voi Ruotsin gaalasääntöjen mukaan olla ehdolla Vuoden hevoseksi, muttei Vuoden vanhemmaksi hevoseksi.

Hippos: Janne Räisänen lähtee edustamaan Suomea Prix d´Amerique –viikonlopun amatöörilähtöön

Lahden Kavioliigassa Sheikki löi johtaneen Välähdyksen pitkällä kirillä puhtaasti. Lämminveristen puolella T.Rex jatkoi voittokulkuaan, ja Selene Lune sooloili tammojen 2600 metrin Suomen ennätyksen 13,5. Muutakin hienoa nähtiin.

75-karonkka: Hieno ele hevosta ja koko lajia kohtaan

Bergsåkerin Toto75-kierroksella Elian Web yllätti keulasta itsensä Propulsionin. Chris Crystal täydensi Katja Melkon tallin superpäivän kakkossijallaan Diamantstoetin karsinnassa. Pöllömpi ei ollut Hannu Korvenkaan päivä: kakkossija kuolemanpaikalta pronssidivisioonassa Grainfield Aidenilla ja nelossija Lovely Secretillä Chris Crystalin lähdössä.

Mieletöntä, Elian – Propulsion kukistui!

Vincennesissä Campo Bahia romahti Prix de Croix’ssa keulasta kuudenneksi, ja Amerique-haaveet hautautuivat lopullisesti. ”Kaikki viittaa, että hevonen oli sairas”, Marc Elias kommentoi Sulkysportille.

Norjalaisen Lesja Odinin ennätyksellinen voittoputki uran alusta lähtien kesti starttaamisen 75-tasollakin. Jarlsbergin voiton jälkeen ruunalla on urallaan 26 startista 26 voittoa.

Sunnuntai 12.1.

Sunnnuntaikaan ei ollut tällä viikolla tylsä uutispäivä.

HU: Ronaldo Malibu talveksi Ruotsiin

Vincennesin Prix de Belgiquessa suosikki Belina Josselyn runttasi väkisin ohi johtaneesta kakkossuosikista Enino du Pommeroux’sta.

Belina Josselyn vei Belgiquen – Ameriquen listat alkavat valmistua

Örebron GS75-kierroksella jäätiin suomalaisvoitoitta, mutta Hannu Korven E.V. Mici (kuolemanpaikalta) ja Jorma Kontion ajama Jani Oinosen Boulder Luke (keulasta) olivat hyviä kakkosia.

Carlemanin huutokauppa päättyi – jatkaa Emma Väreen valmennuksessa

Suomen Hippoksen valtuuskunnassa heräsi huoli lajin tilasta nopeasti edellisen, suhteellisen tuloksettomaksi jääneen kokouksen jälkeen.

HU: Hippoksen valtuuskunnalle järjestellään ylimääräistä kokousta