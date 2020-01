Whole Lotta Love onnistui suomalaisista Pariisissa

Uutiset Riku Niittynen

Vinennesin maanantai-iltapäivän avauslähdössä kohtasi kaksi suomalaisomistuksessa kilpailevaa hevosta. Kotkalaisen For You Kotka Oy:n omistama ruuna Whole Lotta Love onnistui paremmin ja kiri kolmanneksi.