Eskilstuna kapinoi Ruotsin raviratojen sopimuksesta

Anu Leppänen

Ruotsin raviurheilun ST:n ja Eskilstunan raviradan välille on muodostunut kitkaa. Enteileekö tämä rakennemuutosta koko alalla?

Pysyminen tällä kannalla uhkaa ST:n, Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön, mukaan puolestaan pelifirma ATG:n ja Ruotsin raviurheilun yhteistyösopimusta.

Ruotsin ravimedia Sulkysport uutisoi eilen, että Eskilstunan raviradan hallitus ei ole suostunut allekirjoittamaan kolmevuotista raviratojen ja ST:n välistä sopimusta. Paperi koskee raviratojen sponsori- ja markkinointiasioita. Sundbyholmin radan johto tapaa ST:n johdon keskiviikkona, ja takarajaksi on asetettu 17.1. Ellei sopimusta saada tuolloiin, se uhkaa ST:n lausunnon mukaan koko ravien tulovirtaa, eli sopimusta peliyhtiö ATG:n kanssa.

"Ihmettelen, ettei mikään muu rata ole reagoinut sopimuksen sisältöön", kommentoi Sundbyholmin raviradan puheenjohtaja Björn Frössevi Sulkysportissa.

"Eikö kellään oli ravi-Ruotsissa enää mielipiteitä? Eskilstunan hallituksessa on suhteellisen uusia ihmisiä raviyhteyteen, mutta he ovat toimineet suurten yhtiöiden hallituksissa. He hämmästelevät sopimuksenteon kultturia. Annetaan ehdot yksipuolisesti ja käsketään allekirjoittamaan. Ei ole kysytty ollenkaan vastapuolelta, mitä mieltä ovat? Tunne on, että sanellaan ehdot ilman meille tulevaa vastinetta tai mahdollisuutta siihen. Radan johto ja hallitus on täysin yksimielinen tässä asiassa."

ATG oli aiemmin pelkästään ravipeliyhtiö, mutta Ruotsin rahapelimarkkinan avaamisen lisenssitoimijoille 2019 alusta asti se on tarjonnut myös muita rahapelejä. Raviurheilu eli ST omistaa ATG:n.

Asian ydin lienee siinä, että ATG pyrkii varjelemaan monopoliasemaansa raviurheilun toimijoiden ympärillä, vaikka Ruotsissa ei monopolijärjestelmää enää ole. Rahapelien järjestäminen on siis ollut runsaan vuoden lisenssinvaraista toimintaa. ST:n sopimus raviratojen kanssa pyrkii sulkemaan pois yhteistoiminnan esimerkiksi Ruotsin rahapelimarkkinan muiden lisenssinhaltijoiden tai niihin liittyvien tai verrattavissa olevien toimijoiden kanssa.

Jo viime viikolla Sulkysportin toimittaja Claes Freidenvall, entinen Travrondenin vt. päätoimittaja, kronikoi Sulkysportissa ST:n raviradoille allekirjoitettavaksi annetun sopimuksen olevan "merikotka muovipussissa". Freidenvallin mukaan sopimus "vaikuttaa vaarattomalta, mutta uhkaa raviratojen vapautta valita yhteistyökumppaninsa".

Raviratasopimukset Hippoksen, ratojen ja Veikkauksen kesken ovat pöydällä juuri nyt myös Suomessa. Keskustelunaiheena meillä on mm. ravilähtöjen livekuvaoikeudet, jotka tällä hetkellä ovat raviratojen omaisuutta.