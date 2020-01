Päivän ravit: Big Headache avaa kautensa Agenissa

Prix Sud-Radio starttaa kello 16.57 ja on nähtävissä TotoTV:ssä.

Anu Leppänen

Big Headache avaa kautensa Ranskan Agenissa. Valmentaja Philippe Daugeard ohjastaa.

Viime vuosi oli Big Headachelle mainio, Se tienasi 15 startissa yhteensä 46 530 euroa. Agenissa Philippe Daugeard'n valmentama Jalohepo Oy:n ruuna kohtaa mm. Adrian Kolgjinin niinikään Ranskassa kilpailevan Rajesh Facen. Ykköspalkinto on 22 050 euroa.

Hyviä suomalaissaumoja on myös illalla Solvallassa. Hannu Korvella, Tuomas Pakkasella ja Nina Pettersson-Perklénillä on kaikilla neljä hevosta tulessa, ja joukossa on mainioita menestyssaumoja, Jukka Torvinen ajaa Pettersson-Perklénin hevosista kolmea ja Mika Forss Religiousia.

Myös Pia Huusarin talli aloittaa Ruotsissa News Pointilla. Jorma Kontio ajaa Jani Oinosen Boulder Lukea ja Janne Korpi Arctic Agentia. Åbyssä Henna Halme ajaa Veijo Heiskasen Celsius Evoa. Toto86-pelissä on 588 000 euron jackpot.

Vermon Toto64-pelin pankeiksi pelataan Fountain Dynamite ja Amazing Warrior. Suomenhevosten Tammatähden suosikkeina starttaavat 40 metrin takamatkalta Naputus ja Vuvuzela.

