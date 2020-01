Seinäjoki Racen pitkämatkalaiselle villi kortti Harpersiin

Antti Savolainen

Timo Nurmoksen kasvattama ja valmentama Eelis sekä Olli Koivunen valmistautumassa voittamaansa Harper Hanoverin lähtöön 2019.

Pohjoismaisen kansainvälisen kevät- ja kesäkauden aloittava Seinäjoki Race nostaa pikkuhiljaa profiiliaan. Tällä kertaa kyse on 18.4. ajettavan Seinäjoki Race -päivän kakkoskilpailusta 3100 metrin tasoituksesta. Kisa nimetään Etain Royal -Stayeriksi, ja sen palkinto nousee 12000 euroon. Palkinnon nousua merkittävämpi yksityiskohta on, että kisan voittajalle on luvassa yksi Elitloppet-järjestäjien kolmesta villistä kortista Harper Hanoverin lähtöön, jonka ykköspalkinto on 900000 kruunua.

Etain Royal on sopiva stayerkisan nimihevoseksi, voittihan se Harpersin vuonna 2000 ja on leimallisesti Seinäjoen ravisankareita. Viime kevään Harpersin voitto meni Timo Nurmoksen talliin Olli Koivusen ohjastaman Eeliksen myötä.