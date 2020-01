Päivän ravit: Callela Einstein lyö viikonlopun alkutahdit

Perjantain ainoat kotimaiset ravit ajetaan Porissa, missä Callela Einstein jatkanee voittoputkeaan. Juttuun on nyt päivitetty kommentit Koivusen tallin hevosista.

Anu Leppänen

Tämä kuva ei tosiaankaan ole tältä talvelta, mutta Callela Einstein oli voitokas jo toissatalvena Vermossa valmentaja Harri Koivunen rattaillaan. Illalla ohjissa on, kuten viime aikoina pääsääntöisesti, Olli Koivunen.

Vuoden 2019 voitokkain ravuri Suomessa, Callela Einstein Harri Koivusen valmennustallista, aloittaa uuden kauden Porissa. Ruuna on mahtavassa voittoputkessa: taulussa on viisi perättäistä tikkua ja 10 tuoreintakin sisältävät seitsemän tolppaa, kaksi kakkosta ja yhden laukan. Porin Winner's Dinner -ravit alkavat normaaliin aikaan kello 18.00.

"Callela Einstein (T4-4) tuntuu hyvältä treenissä", Olli Koivunen aloittaa.

"Sillä on hyvä paikka ja varmaan hyvä sauma päästä keulaan ja jatkaa voittamista, mutta kaikki lähdöt on ajettava ensin. Ari Moilanen voitti viime vuonna Porin ajajaliigan. Sitä ennen voittajan nimi on usein ollut Koivunen, joten tätyy koittaa palauttaa maailmankirjat paikoilleen. Tosin etunimi ei ole ollut Olli."

"All Ready Match (T4-4) avaa ok, mutta ei ole raketti. Ihannejuoksunkulku meille olisi, jos se pystyisi esimerkiksi pitämään Einsteinin selän. Siitä voisi talliparikin olla liki, mutta en osaa ihan tarkkaan sanoa, miten kiihdytys menee. Voitto olisi yllätys."

"Prada Nights (T4-1) aloitti makeasti meiltä, tyyli oli hyvä. Se treenaakin mainiosti, mutta on kai vähän mielialahevonen. Normaalisti hyvä sauma."

"Oilsheik (T4-3) vaatii nappijuoksun, mutta voi myös saada sellaisen, vire on hyvä. Saman lähdön Driverlane jää pois."

Ulkomailta ei suomalaisittain ole ihmeitä luvassa. Eskilstunan T65-lounasraveissa, jotka alkavat 13.20 - pääpeli T65 13.45 - on jackpot - ja Pia Huusarin filiaali aloittaa Ruotsin valloituksensa jackpotpelin viitoskohteesta. Jorma Kontio ohjastaa Deux En Unia ja Kaj Widell Orlando Pointia. T65:ssä on jaossa täysosumille 57341 euroa ekstraa. Avauslähdössä ennen pääpelimuotoa Nina Pettersson-Perklénin tallin Ruff Legs starttaa Jorma Kontion ohjastuksessa.

Vincennesissä puolestaan ravataan iltapäivällä kello 12.55 Suomen aikaa alkaen. Illan Ruotsin T64-raveissa Bergsåkerissa suomalaisinta ovat kaksi Mika Haapakankaan valmennettavaa. Molemmat juoksevat 64-pelissä, ja Redhot Tap Danceria ohjastaa valmentajan poika Veikko Haapakangas, 19.