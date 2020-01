"Taisto" ottaa revanssin sunnuntaina?

Terhi Piispa-Helisten

Majestic Man eli "orpovarsa Taisto" starttaa taas kovassa porukassa Vincennesissä pyhänä. Arkistokuva

Majestic Manin debyytti Vincennesissä viisivuotislähdössä ei jättänyt hirveästi toivomista, sillä ruuna kiri hyvin loppua viidenneksi. Tulos jäi silti laihaksi, kun tuomaristo hylkäsi suorituksen: sen mukaan "Taisto" tuli peitsiä maaliin. Pyhänä Björn Goopin ohjastettava yrittää samalla radalla revanssia. Porukka on taas kova 36000 euron ykköspalkinnon Prix de Mirandessa, viisivuotislähtö sekin.

Mukana on vain yhdeksän valjakkoa, mutta vastustajista esimerkiksi Fire Crackerilla on Vincennesistä ja Pariisin toiselta radalta Enghienistä viidestä viime juoksustaan neljä tolppaa ja kakkonen. Kisa ajetaan 2700 metrin matkalla Vincennesin isolla radalla volttilähetyksellä. Sunnuntain päätapahtuma on montén eli raviratsastuksen vuoden isoin lähtö Prix de Cornuilier, jossa Ranskan ravien puheenjohtajan Jean-Pierre Barjonin omistama ori Bilibili yrittää puolustaa viime vuoden voittoaan. Ykköspalkinto on 292500 euroa ja kisa ajetaan sunnuntai-iltapäivän lähtönä neljä n. kello 16.15.

Majestic Manin lähtö menee aikataulun mukaan Suomen aikaa kello 15.35.