Päivän ravit: T.Rexin Kavioliiga, Ravigaala ja Cleangame

Elina Paavola

Onko Mika Forss, joka palaa lauantaina Välähdyksen rattaille, avain menestykseen? Se ja muut 75- ja Kavioliiga-kysymykset tällä erää ratkeavat Teivossa, mistä Kritrerium-raveista on tämä arkistokuvakin.

Kylmäverisissä saadaan Teivossa uusintaottelu Välähdys vastaan Sheikki. Lahdessa haastaja Sheikki tuli ohi, mutta kuinka käy Teivossa, missä Mika Forss palaa Välähdyksen rattaille? T.Rex on viime aikojen upeiden suoritustensa jälkeen ainoa suosikki lämminveristen Kavioliiga-osakilpailussa.

Teivon ravit alkavat kello 14.

Kun ravit ovat ohi, on aika juhlia ja palkita lajin vuoden 2019 parhaita Ravigaalassa. Tänä vuonna gaala järjestetään Tampereella, kuinkas muuten. Tampere-talo on pitojen paikka - tilaisuus alkaa kello 20.30.

Ruotsin 75 ratkaistaan Kalmarissa. Suurin kansainvälinen kiinnostus kohdistuu kuitenkin Vincennesiin, missä Prix d'Amerique lähestyy reilun viikon päässä. Lauantain päätähti Pariisissa, Cleangame Jean-Michel Bazirén tallista, olisi ilman muuta Prix d'Ameriquenkin pelihevosia, jos talvimeetingin pääkisa ei olisi suljettu ruunilta. Se olisi yli 1,2 miljoonan voittosummallaan varmasti muuten mukana viikon päästä.

Cleangame on ottanut Bazirén tallin ihmeruunan paikan Aubrion du Gersin kuoltua traagisesti syksyllä treenikolarissa. Lauantain tähdellä on nyt kuusi perättäistä tikkua. Koko urallaan ruuna on voittanut 32 kisaa 49:stä, ja ehjillä juoksuilla tappioita on vain kourallinen. Prix de Brest ajetaan 2850 metrin tasoitusajona, ja Cleangame saa peräti 50 metriä pakkia. Ykköspalkinto on 40500 euroa.

Kalmarin ravit alkavat kello 15.30 Suomen aikaa. T75-peli siellä menee kiinni 17.20. Vincennesin ravit alkavat klo 15 Suomen ajassa. Cleangamen lähtö ajetaan klo 16.15.