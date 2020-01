Hevoskaupan päällisiksi ystävyys: ”Vermon voitto oli liikuttava hetki. Kyllä siinä vähän itku pirskahti"

Lapin menestysruuna Alvar Hem on vaikuttanut taustajoukkojensa elämään muutenkin kuin radalla pärjäämällä.

Ville Toivonen

Maria Henttala saapui lastensa Anna-Sofian, Kristinan ja Ellenin kanssa tervehtimään etelän raviturneella olevia Elina Partasta ja Kari Lepolaa. Ystävien tapaamisesta nauttii myös Alvar Hem.

Hevosten omistaminen ja kasvattaminen on yhä useammin myös sosiaalinen harrastus. Tästä hyvänä esimerkkinä on kittiläläisten Elina Partasen ja Kari Lepolan omistama 7-vuotias Alvar Hem.

Ruuna ja sen omistajat asuvat kaukana Lapissa, mutta heistä on tullut läheisiä ystäviä Alvar Hemin porvoolaisen kasvattajan Maria Henttalan kanssa.

Yhteinen tarina alkoi neljä vuotta sitten netin hevosenmyynti-ilmoituksen kautta.

”Maria oli ottanut myynti-ilmoitukseen niin hienon kuvan. Se kiinnitti ensin huomion, ja sitten aloin katsoa, että eihän sukukaan ole hassumpi”, Partanen muistelee.

”Soitin ensin Marialle ja sitten Helsingissä asuvalle tyttärelleni, että käy katsomassa varsaa. Hän kävi ajamassakin Alvarilla ja tykkäsi siitä.”

Lepolan, Partasen ja Alvar Hemin yhteinen taival ei alkanut menestystä ennakoiden. Hevosella oli etelästä kyyti Ouluun, mistä uudet omistajat hakivat sen.

”Autosta meni laakeri 40 kilometriä ennen kotia. Hinausautolla mentiin loppumatka”, Lepola kertoo.

Alvar Hemin muutettua Lappiin alkoi Henttalan ja Partasen ystävyys.

”Soittelemme ennen joka lähtöä ja jälkikäteen kisat käydään tietysti läpi”, Maria Henttala kertoo.

”Tietysti puhutaan paljon kaikista muistakin asioista, mutta kyllähän Alvar kuitenkin on yhteydenpidon keskiössä, ja siitä se on lähtenyt.”

Alvar Hem on menestynyt urallaan mukavasti. Sillä on 40 startistaan 10 voittoa ja kaikkiaan jo 24 totosijaa. Alvar Hem on palkittu Lapin vuotuisessa ravigaalassa sekä vuoden parhaana neli- että viisivuotiaana.

”Minulla jalka suti ravigaalaan aika lailla, mutta sain hillittyä itseni”, Maria Henttala nauraa.

Henttala tyttärineen on kuitenkin käynyt muuten Lapissa kasvattiaan ihastelemassa. Puolentoista vuoden takaisen syyslomaretken huipennus oli Alvar Hemin voitto Rovaniemen raveissa.

Nyt Partanen, Lepola ja Alvar Hem ovat kilpailuturneella etelässä. Ruuna on juossut etelän radoilla kaksi starttia saavuttaen voiton ja kolmossijan. Kilpailukiertueen on määrä kestää vielä parin startin verran.

”Vermon voitto oli liikuttava hetki. Kyllä siinä vähän itku pirskahti”, Elina Partanen kertoo.

Taustalla on ollut murheitakin. Partanen loukkaantui viime syksynä viime syksynä vakavasti vieraan hevosen kanssa käyneessä onnettomuudessa.

”Silloin Alvarkin oli hetken myynnissä, mutta onneksi Kari laittoi niin kovan hinnan, ettei se mennyt kaupaksi”, Partanen iloitsee nyt.

Porvoolainen Maria Henttala on panostanut viime vuosina hevoskasvatukseen. Henttalalla on kuusi siitostammaa, joista neljän odotetaan varsovan tänä keväänä. Varsojen markkinatilannetta Henttala pitää hyvänä.

”Varsat menevät hyvin kaupaksi”, hän iloitsee. ”Viime vuosina varsat on saanut myydä suoraan emän alta laitumelta. Kun varsat saa myytyä nuorina, siitostammoja voi olla vähän enemmänkin.”

Henttala kasvattaa nimenomaan suomenhevosia.

”Joitakin lämminverisiä ollaan kasvatettu, mutta kyllä suomenhevonen on minun juttuni. Ne sopivat meille, ja kaupallisestikin ajateltuna suomenhevosella on aina jonkinlainen hinta.”

Suomenhevoskasvattajana Henttalan huolet ovat samoja kuin muillakin suomenhevosihmisillä. Hevosmäärä vähenee ja myös sukulinjat käyvät jatkuvasti ahtaammiksi.

”Hevosmäärä alkaa olla kannan suhteen riskirajoilla, tästä alaspäin ei ainakaan saisi mennä. Kun varsoja kasvattaa myyntiin, pitää miettiä myös markkinatilannetta ja käyttää ihmisille mieleisiä oriita. Vaikka sukujen monipuolisuus on tärkeää, pitää ajatella myös sitä, että varsat saa kaupaksi.”

Maria Henttalan silmäterä on hänen isältään perimänsä tammalinja, jossa on perheessä ollut hevosia nyt jo kahdeksassa polvessa.

”Siinä yhdistyvät järki ja tunteet”, hevoskasvattaja summaa.