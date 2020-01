Loveya Fashion Melkon uusi - Elian Webilla Ranskan reissu tiedossa?

Suomalaiset naisvalmentajat tekevät näkyvää työtä naapurimaassa näinä päivinä. Katja Melkko oli ensimmäisen aallon muuttaja. Hänen tallinsa tilanne on jännä, ja jännemäksi tuntuu muuttuvan.

Anu Leppänen

Tukka taakse ja kohti uusia seikkailuja! Katja Melkon Ruotsin "operaatio" on kovassa myötätuulessa juuri nyt.

Katja Melkon tallin uusin hevonen Julmyran valmennuskeskuksessa Uppsalan seudulla on Loveya Fashion. Anne Luttisen valmennuksesta Ruotsiin kruunujahtiin muuttanut seitsenvuotias tamma aloitti aikanaan nelivuotiaana vahvasti. Pekka Korvella se teki tuolloin muhevan alun: neljä tolppaa viidestä ja täyden matkan aika 14,5 uran neljännessä startissa.

Myös viime vuosi Luttiselta oli hyvä: seitsemän starttia totosijoin 2-2-2. Hyvinkääläisen No Limit Stablen omistama jenkkitamma on silti varsin pienellä voittosummalla liikkeellä edelleen. Tilillä on 15 030 euroa.

"Hyvin kiinnostava se on", Katka Melkko myöntää.

"Tamma tuli vasta perjantaina, joten siitä on paha sanoa vielä kovin tarkkoja lausuntoja. Kuitenkin harvoin tulee talliin valmiita hevosia, joilla tuntuu olevan noin hyvä kapasiteetti voittosummaan nähden."

Alkanut viikko on melkoista huisketta Melkon tallin kilpahevosten rintamalla. Maanantai-iltana Frozen Queen jatkoi jo voittokulkuaan (neljäs perättäinen ykkönen viisivuotiaalle tammalle). Keskiviikkona Solvallan 86-raveissa starttaa kaksi, ja lauantaina 75-raveissa, ennen pääpelin kohteita Cyrius d'Ariane. Yksi viikon mielenkiintoisimmista on Tuomas Korvenojalta kahdella komealla voitolla kolmevuotiaana aloittanut Love No Pain, joka starttaa nyt uudesta tallista nelivuotiaana perjantaina Örebrossa.

"Tämä on kokeilua, mutta jotenkin on fiilis, että tammassa voisi olla nelivuotislähtöainesta. Nyt selvitetään enemmänkin vain missä mennään, mutta tosi lupaavalta Love No Pain vaikuttaa."

Tallin johtotähti Elian Web pesi itsensä Propulsionin viime juoksussaan Bergsåkerin kultadivisioonassa reilu viikko sitten, ja koko viime kausikin oli hienoa jälkeä.

"Seuraavana on luultavasti kultafinaali helmikuun alkupäässä. Sitten on suunniteltu jopa Ranskan turneeta. Ei se varmaa ole, mutta ihan tosissaan ollaan kartoitettu paikkoja ja kilpailumahdollisuuksia siellä."